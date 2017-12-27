هواوي، الشركة التي لا تنام تطلق أحدث أجهزتها الخلويّة، هواوي Mate 10 Lite. أول هاتف يحتوي على 4 كاميرات، شاشة عرض كاملة، وتصميم عصري يعبر عن أسلوب حامله، وبطارية هواوي الشهيرة التي تدوم طويلاً؛ باختصار، هذا الهاتف يقدم لك تجربة لا مثيل لها. يمكنك الإستفادة من الطلب المسبق لهاتف هواوي Mate 10 Lite الأن بسعر 289 دولار أميركي، إذ سيصبح متوفر في الأسواق اللبنانية ابتدأً من 8 كانون الثاني. ٳذا كنت تبحث عن هاتف ذكي للقيام بكل المهام التي تطلبونها منه، ٳليكم 6 أسباب لاقتناء هاتف هواوي مايت 10 لايت الجديد!

لا حاجة بعد الآن للتلفاز أو للحاسوب المحمول لمشاهدة أفلامكم وصوركم المفضلة! يمكنكم الآن التمتّع بقراءة مجلاتكم المفضلة على الانترنت ومشاهدة آخر المسلسلات وممارسة الألعاب علماً بأن هاتف هواوي مايت 10 لايت يمنحكم تجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشته الكاملة FullView بقياس 5.9 بوصة.

مع هاتف هواوي مايت 10 لايت، ستحصدون الكثير من الـ”لايك”، فهذا الهاتف هو الأول من نوعه في العالم المزوّد بـ4 كاميرات: 2 أماميتان و2 خلفيتان؛ تتميّز الكاميراتان الأماميتان بعدسة 13 ميجابكسل وعدسة 2 ميجابكسل. تركز عدسة الكاميرا 13 ميجابكسل بفتحة وسعها f/2.0 على التقاط التفاصيل والألوان لتمنحكم

صوراً مدهشة مع تأثير بوكيه جميل. أما العدسة 2 ميجابكسل فهي مدعومة بخوارزمية تأثير عمق الميدان لتجعل صوركم أكثر دقة مع حواف واضحة وألوان حيوية وخلفية مموهة. علاوة على ذلك، يقدّم الهاتف درجة سطوع من المستوى الثاني لضبط السطوع تلقائياً وفقاً للطروف البيئية لالتقاط صور مفعمة بالألوان ومشرقة. وحتى من دون مكياج، ستكون سيلفي الفتيات رائعة مثل سيلفي النجمات! مع هواوي مايت 10 لايت، لا حاجة لأن تكونوا مصورين محترفين ٳذ يمكنكم التقاط صور جميلة للأماكن التي تزورونها والرحلات التي تقومون بها وأصدقائكم الذين تحبونهم؛ فالهاتف يقدم كاميرتين مزودتين بعدستي 16 ميجابكسل و2 ميجابكسل لالتقاط صورة شبيهة بصور الاستوديو الاحترافي، مع ألوان ساطعة وتأثير بوكيه طبيعي.

يحاكي هاتف هواوي مايت لايت عشاق الموضة كون تصميمه جذاب ونحيف مع حواف منحنية ومستديرة. يتوفر الهاتف بألوان أنيقة هي: الأسود الغرافيت والأزرق أورورا والذهبي برستيج، وهو الاختيار الأمثل للأشخاص

الذين يبحثون عن هاتف يجسّد شخصيّتهم وأسلوبهم. فقد قامت هواوي بهندسة تصميم هذا الهاتف مستخدمة أفضل المواد ٳضافة ٳلى الشاشة الزجاجية التي تضفي المزيد من الأناقة على الهاتف.

أفضل ما يقدمه هذا الهاتف هو عمر بطارية مدهش، فمهما استخدمتم الهاتف، يمكن للبطارية أن تدوم على مدى يومين من الاستخدام: يمكنكم ممارسة ألعابكم المفضلة والتغريد على تويتر والمحادثة طوال الوقت من دون القلق حيال نفاذ البطارية. أما حجم بطارية هواوي مايت 10 لايت الرائعة فهو 3340 ملي أمبير، وطاقة البطارية تدوم على مدى يومين من الاستعمال، مع 20 ساعة من التحدث و9 ساعات من مشاهدة الأفلام.

السرعة هي عنصر أساسي لاختيار هاتف ذكي. يوفّر هاتف هواوي مايت 10 لايت توازناً مثالياً ما بين الأجهزة الجذابة والبرمجيات المتطورة، كونه مزوّداً بمعالج كيرين 659 القوي وواجهة المستخدم التلقائية EMUI 5.1 لتقديم أداء سريع واستثنائي. كما يقدم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت لتعملوا من دون عناء على مهام متعددة بكل كفاءة.

أصبح الأن بإمكانكم الإستفادة من شاشة عرض كاملة وصور رائعة بالإضافة إلى تصميم عصري مع بطارية لا تنفذ بسرعة عند اقتنائكم هاتف هواوي Mate 10 Lite الجديد.