إطلاق هاتف نوكيا 1 آذار المقبل

كشفت شركة غوغل في وقت سابق عن نظام تشغيل اندرويد جو، وهو نظام التشغيل المخصّص للأسواق الناشئة، حيث يبحث هناك المستخدمين عن هواتف ذكية منخفضة التكاليف، كما أنه يعتبر مناسبا تماما للمناطق التي لا يوجد فيها اتصال إنترنت قوي.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فقد وعدت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية بدعم مبادرة غوغل لإطلاق نسخة خفيفة الوزن من نظام التشغيل اندرويد، بما في ذلك الشركة الفنلندية HMD التي تملك حق ترخيص هواتف نوكيا عالميا.

وعلى ما يبدو أن الهاتف المقبل من شركة نوكيا سيدعم هذا الإصدار من أنظمة اندرويد، والذي سيحمل اسم Nokia 1 وسيكون جزءا من برنامج اندرويد غو، ما يعني أنه سيكون متاحا في الأسواق الناشئة أولا وقبل كل شيء.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف الجديد Nokia 1 فمن المنتظر أن يعمل بنظام اندرويد جو الجديد مع وجود ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت قابلة للتوسعة، مع شاشة HD بدقة 720 بيكسل، ومن المنتظر أن يكون متاح فى شهر آذار في عدد من الأسواق المختلفة.