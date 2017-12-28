من سيارات الكهرباء إلى بيتكوين.. هذا ما شهده الاقتصاد عام 2017

مرة أخرى، هيمنت فضيحة انبعاثات فولكسفاغن على العناوين الاقتصادية في 2017، فضلاً عن المخاوف من بلوغ العولمة لذروتها. عملة بيتكوين كانت كذلك ضمن الأخبار الاهم في العام 2017.

صناعة السيارات في تحوّل

هل ستتجاوز “تيسلا” كبريات شركات صناعة السيارات بمركباتها الكهربائية؟ المستثمرون يثقون بذلك على المستوى القريب، ففي منتصف عام 2017، كانت “تيسلا” الأكثر قيمة بين كل شركات السيارات الأمريكية بعد ارتفاع أسعار أسهمها. لكن التأخير الذي حصل في موديلها الثالث “سيدان” حاصر صعودها القوي. تقوم الشركات الأخرى حالياً بالاستثمار في التنقل الكهربائي، ممّا يؤكد أن سباق المنافسة بدأ للتو.

الديزل تحت الأضواء الكاشفة

تعيش مجموعة من المدن الألمانية تهديدات بحظر المحرّكات التي تعمل بالديزل بسبب ارتفاع نسب التلوث. من جهتها ولمحاولة مواجهة المشكل، أعلنت الحكومة الألمانية برنامجاً واسعاً لدعم تدابير حماية المناخ، لكن في الوقت الذي أعطت فيه فرنسا وبريطانيا أجلا واضحا للتخلص بشكل تدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، فإن الضغوطات التي تمارسها شركات السيارات الألمانية تجعل ردود فعل الحكومة جد خجولة.

انبعاثات العوادم تعود من جديد

بعد سنتين عن فضيحة وقوع عمليات غش في اختبارات انبعاث العوادم، عادت قضية “فولكسفاغن” هذا العام إلى الواجهة من جديد، عندما كشفت تقارير في أيار أن “أودي”، التي تعدّ جزءاً من فولكسفاغن، استخدمت برنامجا غير قانوني لأجل التلاعب بهذه الانبعاثات. كما صدر حكم في الولايات المتحدة بالسجن 7 سنوات بحق أولفيي شميت، وهو مدير سابق بالمجموعة في فرعها بأمريكا.

العولمة في مواجهة الحمائية

وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رافقه تخوّف لدى الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة من وضع تعريفات جمركية “عقابية” ضدهم. نجح زعماء قمة العشرين المنعقدة في هامبورغ شهر حزيران، في رفض “الحمائية” التي أرادها ترامب، لكن البيان الختامي منح واشنطن حق استخدام “أدوات مشروعة للدفاع التجاري”. وقد استخدمت واشنطن رسوماً عقابية في الآونة الأخيرة ضد شركة الطيران الكندية “بومباردييه”.

الصين نحو إصلاحات عميقة

الشعار الذي رفعه ترامب “أميركا أولا” ساهم في تمرير أفكار العولمة إلى الصينيين، فطلب رئيس البلد، شي جينغ بينغ، بأسواق مفتوحة، لاقى ترحيباً من المستثمرين في أوروبا. لكن هؤلاء طالبوا أن تمضي بكين قدماً في الإصلاحات الاقتصادية وأن تكون هناك تحرّكات أكثر قوة، لا سيما وأن عدة شركات أروربية في الصين لا تزال تتحدث عن أنها تُعامل بشكل غير عادل.

“نوكيا” تعود من جديد

المنافسة في مجال الهواتف المحمولة تستمر في الاشتعال، خاصة وأن عدد شرائح الاتصال النشيطة وصل عام 2017 إلى 7.5 مليار. الشركة الفنلندية HMD التي تمتلك اسم “نوكيا” تحاول التأثير في سوق الاستهلاك باستخدام تاريخ هذه الهواتف، خاصة 3310 الذي عاد من جديد، معتمداً على تصميم بسيط وعلى اللعبة الشهيرة “سنيك”. لكن الشركة لن تتوقف عند هذا الحد، فهي تخطط للمنافسة القوية عبر طرحها هواتف جديدة.

الهوس بالهواتف الذكية

احتفلت شركة “أبل” هذا العام بمرور عقد كامل على طرحها لأول مرة هاتف “أي فون”، إذ باعت ما يقارب 1.5 مليار جهاز من هذا النوع منذ 2007. الهاتف الجديد “أي فون إكس” يصل ثمنه إلى ألف دولار، ومع ذلك، لا يجد الكثير من المستهلكين حرجاً في الوقوف لساعات في طوابير لأجل الحصول عليه، كما جرى في هونغ كونغ، فالموجة حالياً هي شراء ماركات الهواتف الذكية منذ الأيام الأولى على طرحها.

اندماج كلّف آلاف مناصب العمل

اتفقت المجموعتين الألمانية “تيسين كروب” والهندية “تاتا” على اندماج معامل الصلب الأوروبية التابعة لهما في أيلول رغم احتجاجات العمال الكبيرة. هذا الاندماج سيخلق ثاني أكبر شركة في أوروبا بعد “أرسيلور ميتال”، لكن ثمنه سيكون على حساب آلاف الوظائف التي ستحذف. يعاني سوق الصلب من ضغوطات كبيرة بسبب وفرة العرض، ممّا يجعل وقوع حالات اندماج أخرى أمراً قائماً.

وداعا “إير برلين”!

أعلنت شركة “إير برلين”، ثاني أكبر شركات الطيران في ألمانيا، إفلاسها شهر آب بعد سنوات من الخسائر المتتالية، رغم القرض الكبير الذي تلقته من الحكومة والرامي إلى إبقاء الشركة مستمرة حتى تجد من يشتريها. آخر رحلة مبرمجة تمت شهراً بعد إعلان الإفلاس، والآن تخطّط شركة “لوفتهانزا” للاستحواذ على أكبر حصة من الرحلات الجوية التي كانت تُسيرها الشركة المفلسة.

أرقام قياسية لعملة “بيتكوين”

بدأت العملة الافتراضية “بتكوين” عام 2017 بحوالي ألف دولار (844 يورو)، قلة من المستثمرين من توقعوا أن ينتهي العام بارتفاع قيمتها إلى 17.256 ألف دولار أي 1700 في المائة، ولأجل المقارنة فمؤشر حصص الشركات الألمانية الكبرى في مؤشر داكس المحلي لم يرتفع خلال الفترة ذاتها إلّا بـ15 في المئة. تستمر عملة “بيتكوين” في خلق مخاوف بوقوع عمليات كبرى للمضاربة، فماذا سيحدث في عام 2018؟