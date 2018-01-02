علامات تدل على اختراق كمبيوترك.. هل رصدت أياً منها؟

ذكرت مجلة “بي سي فيلت” الألمانية أن بعض العلامات تدل على تعرض الكمبيوتر لهجمات القرصنة الإلكترونية، ومنها مثلاً ظهور رسائل تفيد بتشفير البيانات وطلب فدية نظير إتاحة البيانات مرة أخرى، وكذلك ظهور رسائل وهمية بشأن مكافحة الفيروسات والأكواد الخبيثة.

وأضافت المجلة الألمانية أن ظهور أشرطة الأدوات غير المرغوب فيها أثناء تصفح مواقع الويب يعد إشارة قوية على تعرض الكمبيوتر للاختراق، علاوة على إعادة توجيه عمليات البحث على الويب وظهور نتائج بحث مشبوهة، كما أن كثرة النوافذ المنبثقة، التي تظهر أثناء تصفح الإنترنت، تعتبر أحد الدلائل القوية على التعرض لهجمات القرصنة.

وأشار خبراء المجلة الألمانية إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، التي يظهر بها اسم المستخدم إلى جانب أسماء أصدقائه، تعد من الوسائل الشهيرة حالياً لتصيد البيانات، بالإضافة إلى ورود فواتير ورسائل تذكير وهمية أو تغيير كلمات المرور فجأة لحسابات البريد الإلكتروني أو خدمات الويب أو تثبيت البرامج تلقائياً.

وقد يلاحظ المستخدم في بعض الأحيان تحرك مؤشر الفأرة على الشاشة بدون استخدامه أو اختفاء الأموال من الحسابات المصرفية على الإنترنت أو تعطيل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية أو مدير المهام دون تدخل منه، عندئذ تتأكد الشكوك بشأن اختراق الكمبيوتر.

وينصح خبراء المجلة الألمانية في مثل هذه الحالات بإعادة تثبيت نظام التشغيل مرة أخرى وتحديث البرامج المستخدمة وعدم الاستجابة لرسائل البريد الإلكتروني الوهمية، بالإضافة إلى التخلص فورا من برامج التروجان ومكافحة الفيروسات والأكواد الخبيثة.