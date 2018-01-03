Huawei Mate 10 lite وناصيف زيتون: تعاون جديد سينطلق في 2018

بعد التعاون الناجح جدّاً بين هواوي والفيديو كليب لناصيف زيتون بعنوان “بربِّك”، وفوز أغنية ناصيف المنفردة “مجبور” بلقب أفضل أغنية لعام 2017، تعلن الشركة العملاقة عن تعاون جديد بين النجم المحبوب وHuawei Mate 10 lite. سيشتمل هذا التعاون على الكثير من المفاجآت، لذا احرصوا على متابعة صفحة هاتف هواوي لبنان.

مع إعادة تحديده لقدرات الهاتف الذكي المميّز، يقدم Huawei Mate 10 lite مزايا مذهلة: 4 كاميرات، عرض المشاهدة الكاملة وتصميم صناعي أنيق ونحيل.

بعد اليوم، لستم بحاجة إلى مصوّر شخصي للاهتمام بالتقاط أفضل صور ممكنة لكم. يمكنكم أن تتألقوا كالنجوم مع لقطات ذاتية مميزة وصور سيلفي جديدة باستخدام Huawei Mate 10 lite.

هذا الجهاز هو الأول من نوعه مع أربع كاميرات: 2 موجهتان إلى الأمام و2 موجهتان إلى الخلف. تتميز الكاميرتان الأماميتان لصور السيلفي بعدستين متّحدتين بدقة 13 ميغا بيكسل و2 ميغا بيكسل. تلتقط عدسة f/2.0 بدقة 13 ميغا بيكسل التفاصيل والألوان لتعطي صوراً مدهشة مع تأثير تمويه (bokeh) رائع.

وبفضل تجهيزه بكاميرا بدقة 2 ميغا بيكسل، يستطيع HUAWEI Mate 10 lite أن يلتقط صوراً فنيّة تتميّز بتفاصيل واضحة وألوان زاهية، في حين تبقى الخلفية غير واضحة (تأثير bokeh).

والأفضل من كل ذلك هو تجهيز الكاميرا الأمامية بفلاش ذكي لضبط الألوان، يقوم بالتعديل تلقائياً وفقاً لظروف الإضاءة حتى يوفر ألوان زاهية أكثر. وحتى من دون أي لمسة تجميل، ستبدو صور السيلفي خلاّبة! كذلك، لا يجب نسيان التأثيرات الـ 18 المضمّنة لصور مرحة، والموجودة في خيارات الكاميرا.

لمزيد من الاستمتاع بالصور، يقوم Huawei Mate 10 lite بعرضها لكم في شاشة عرض كاملة (FullView). لستم بعد الآن بحاجة إلى كمبيوتر محمول أو تلفزيون لعرض مسلسلاتكم المفضلة، مع تجربة المشاهدة الرائعة التي يقدمها لكم هذا الهاتف الذكي، بفضل شاشته قياس 5.9 بوصة. تسمح هذه “شاشة العرض الكاملة” برؤية تفاصيل ونصوص أكثر على الشاشة، مما يؤدي إلى تقليل التمرير أثناء القراءة أو التصفح.