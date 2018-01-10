“فيسبوك” يلغي هذه الخدمة من “ميسينجر”

أعلن موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، عن إلغائه لهذه الخدمة، والتي كانت متوافرة عبر تطبيقه للمحادثة “ميسينجر”.

وبحسب ما ذكره موقع “ذا فيرج”، فإن “فيسبوك” قررت أن تستغني عن خدمات مساعدها “إم”، في 19 كانون الثاني، والذي هو بمثابة مساعد شخصي، مثل “سيري” المتواجدة على هواتف “آيفون”.

وكان المساعد “إم”، متوافرا لما يقرب من 2000 مستخدم بداخل ولاية كاليفورنيا الأميركية، وانطلق في شهر أب من عام 2015، ويوفر اقتراحات بشأن طرق الدفع، وأفضل المطاعم، والتخطيط لقضاء إجازة.

ووصف “فيسبوك” المساعد “إم”، بأنه تجريبي، ولكن عند إعلان استغنائها له، أشارت إلى أنه كان مجرد “تجربة”، على حد وصفها.