هاتف هواوي Mate 10 Lite يصل الى لبنان بأربعة كاميرات ويبهر المستهلكين

الجهاز الذي كان الجميع بانتظاره والذي يناسب الكثيرين في أيامنا هذه، أصبح أخيراً في الأسواق اللبنانية! إنّه جهاز هواوي Mate 10 lite الذي يقدّم لنا عالماً جديداً من الإبداع والمفاجآت مع إعدادات الـ4 كاميرات وشاشة عرض كاملة وبالطبع التصميم الرائع، فقط بـ289 دولار أميركي. وما أن أعلنت شركة هواوي عن خدمة الطلبات المسبقة لهاتف هواوي Mate 10 lite بالإضافة الى التعاون مع الفنان ناصيف زيتون، حتى تهافت المستهلكين لوضع طلباتهم لتحقّق هذه الخدمة نتائج عظيمة في مدّة لا تتجاوز الأسبوع.

أصبح هواوي Mate 10 lite متواجداً ليبهر المستهلكين اللبنانيين بما أنّه الجهاز الأول في العالم المجهّز بـ4 كاميرات: 2 أماميّة و 2 خلفية.

تأتي الكاميرا الأمامية المزدوجة بواقع 13 و2 ميغابيكسل. تركز العدسة 13 ميغابيكسل و”بفتحة F 2.0″ على التقاط التفاصيل والألوان، والثانية ذات الـ2 ميغابيكسل و 1.75um مدعومة بخوارزمية “عمق الميدان”. تستخدم هاتين الكاميرتين لمساعدتك على التقاط صور سيلفي لا تنتسى مع تقديم جودة توازي الأستوديو، والفلاش الذكي الأمامي الذي يعمل على تلافي التأثير السلبي للإضاءة المنخفضة فيسمح بالالتقاط صور أفضل مهما كانت ظروف الإضاءة. هذا ليس كل شيء! مع هواوي Mate 10 lite، يمكنك الاستفادة من 18 صورة ممتعة ومضحكة تثير المرح موجودة في تطبيق الكاميرا.

اضافة الى ذلك، تستخدم الكاميرا الخلفية التي تواجه الكاميرا عدسة 16 ميجابيكسل مقترنة بـ 2 ميغابكسل من أجل عرض صور مثيرة للإعجاب مع عمق غير عادي في الحقل وتأثير Bokeh المحترف الذي يجعل نقاط التركيز خارج الضوء. أيضاً، يمكن تعديل الصور في مرحلة ما بعد الإنتاج للتركيز على جوانب معينة من الصورة بعد أن تم التقاطها. هناك العديد من تأثيرات Bokeh التي يمكن تطبيقها، وتقدم المزيد من الخيارات للحصول على لقطة مثالية.

لجميع محبّي قراءة الكتب الإلكترونية والحصول على أفضل تجربة الألعاب، هواوي Mate 10 lite يقدم لهم شاشة عرض كاملة 18: 9 مع حجم شاشة 5.9 بوصة. هذا الجهاز غير مسبوق مع 83٪ نسبة الشاشة الى الجسم، أي بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع الأجهزة مع شاشة 5.5 بوصة.

هواوي Mate 10 lite يتجاوز كل توقعاتك ويغني ملفاتك الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعية مع وإعدادات الكاميرا المتقدمة والفريدة من نوعها. إذا كنت تبحث عن الهاتف الذكي الذي يمكن أن يفعل كل شيء، ويمكّنك من التعبير عن نفسك والتواصل مع العالم، فهو أصبح متاحاً لك الآن لشرائه.