هكذا يمكنك تشغيل واتساب على هاتفين في وقت واحد

يملك تطبيق #واتساب العديد من المزايا الرائعة التي قد تخفى على عدد كبير من المستخدمين، ومن هذه المزايا نذكر ميزة #تشغيل_حساب_واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد، حيث يحتاج المستخدم بداية إلى تأكيد اتصال الهاتفين بشبكة الإنترنت، إما عن طريق شبكة الواي فاي أو عن طريق البيانات.

خطوات تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد

قبل البدء بسرد الخطوات، سنقوم بترميز الهواتف، حيث سنرمز للهاتف الذي يحمل حساب واتساب بالرمز “1”، أما الهاتف الثاني سيحمل الرمز “2”، والآن لنبدأ الخطوات:

• تأكد من حصولك على آخر تحديث ممكن للتطبيق.

• قم بفتح المتصفح في الهاتف رقم 2، أيًا كان المتصفح الذي تستخدمه، ثم انتقل إلى WhatsApp Web.

• قم بفتح إعدادات المتصفح، وقم بتفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب.

• سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة QR code.

• الآن انتقل إلى الهاتف رقم 1، قم بالدخول إلى تطبيق واتساب، ثم اتجه إلى الخيارات، وقم بالنقر على واتساب ويب.

• قم بمسح QR code الموجود في الهاتف رقم 2 باستخدام الهاتف رقم 1.

• بعد إتمام عملية المسح ستتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آن واحد.

• يتوجب عليك في كل مرة تريد الدخول إلى الحساب من الهاتف رقم 2، إغلاق المتصفح ثم الدخول إليه من جديد.

كيف تعرف أنك الوحيد الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك؟

العملية بسيطة جدًا، كل ما يتوجب عليك فعله هو الدخول إلى التطبيق ثم الاتجاه إلى الخيارات بعدها قم بالنقر على WhatsApp Web، في حال لم يظهر لك أي جهاز متصل وطُلب منك إدخال QR code، فأنت في آمان، أما في حال ظهر لك أي جهاز أو متصفح لم تقم بإضافته، فعليك إزالته على الفور.

المصدر: العربية