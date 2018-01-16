مفاجأة صادمة.. مستخدمون يكشفون ما حدث لأجسادهم بسبب “آيفون إكس”!

يسبب هاتف “آيفون إكس” الجديد أضرارا صادمة، إذ أنه مختلفٌ بشدة عن النسخ السابقة، لدرجة أنَّه حرفيا يُمزق شعر مستخدميه، بحسب موقع “ديزاين تاكسي”.

يشكو بعض مستخدمي آيفون على الإنترنت، من أن زر الوضع الصامت والفراغ البسيط بين الجسم والشاشة على حافة الهاتف قادران على نزع الشعر، بالإضافة للتسبب ببعض الحروق، وفقا للموقع.

وكتب مستخدمٌ على موقع ريديت متحدثاً عن خدش الرأس: “هل يواجه أحد آخر مشكلة سحب شعره بواسطة هاتفه؟ هاتفي يجذب شعري مراتٍ عديدة في اليوم حين أُقربه من رأسي، الأمر بدأ يُزعجني”.

وأضاف: “آبل عرضت استبدال هاتفي، لكن لدي فضول لأعرف إذا كانت مشكلة هاتفي مجرد صدفة، أم أنَّه عيب تصنيع”، واكتشف بعدها أنَّه لا يواجه الموقف وحده، فمستخدمون آخرون لهاتف آيفون إكس واجهوا المشكلة نفسها، بحسب الموقع.

وقُدِّمت شكوى مشابهة في منتدى النقاش الخاص بآبل. وربما يهم المستخدمين غير السعداء بكون أجهزتهم أسلحةً ذات حدين معرفة أن معضلتهم قد تُحَل بأمر بسيط، وهو استخدام غطاء حماية.

وقال مستخدمٌ: “حدث ذلك مرات عديدة، وهو عيب صناعة، ولكي أحل المشكلة اشتريت غطاء حماية كنتُ أحتاجه على أي حال، فقد كان الهاتف ينزلق باستمرار، أتمنى أن يساعد الغطاء في حل هذه المشكلة أيضا”.