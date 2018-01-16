هواوي Mate 10 Pro يفوز بقوّة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكيّة 2018

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن كونها الفائز الأكبر في معرض الإلكتونيات الإستهلاكية العالمي CES 2018 في مدينة لاس فيغاس، حيث حصلت على جوائز تكريميّة من وسائل اعلام عالميّة بعد تقديمها لجهاز هواوي Mate 10 Pro الثوريّ الى السوق الأميركية. مسلّطة الضوء على أهمّ خصائص هواوي Mate 10 Pro كالمعالج المدعوم بالذكاء الإصطناعي، كاميرا لايكا المزدوجة والمتطوّرة، البطارية الطويلة الأمد، والتي أدّت الى تقديره من قبل 4 من أبرز الوسائل الإعلاميّة العالميّة التي تهتم بالتكنولوجيا وأهمّها جائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2017 من مؤسسة Android Authority.

مؤسسة Android Authority، التي تعتبر أحد أكبر مؤسسات التقييم ومراجعة الأجهزة الذكيّة، أعطت هاتف هواوي Mate 10 Pro جائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2017 بما أنّه حظي بتقييم عالي في مختلف المجالات. تأتي هذه الجائزة لتؤكّد على التزام شركة هواوي بمعايير الجودة العالية، والتصميم المتميّز، والأداء القويّ ولتعد بتقديم أجهزة ذات تصميم استثنائي وأداء لا مثيل له.

علاوة على ذلك، أعطى تيك رادار (TechRadar) هواوي Mate 10 Pro لقب “أفضل هاتف ذكي” في المعرض، مع الاعتراف بمعالج كيرين 970 الثوري المعتمد على الذكاء الإصطناعي، شاشة عرض هواوي الكاملة، فتحة الكاميرا الأوسع في العالم f / 1.6، وأول نظام سلامة معتمدة في تكنولوجيا الشحن في العالم. تكرادار هو وسيلة اعلامية عالمية عبر الانترنت التي تركز على التكنولوجيا، فتنشر الأخبار والاستعراضات للمنتجات التكنولوجيا، وخاصة الأجهزة. ويتلقى الموقع أكثر من 77.5 مليون زيارة شهرية.

وقد قامت Android Police أيضاً بتقدير جهاز هواوي Mate 10 Pro باعتباره “الأفضل في معرض CES 2018” بفضل معالج كيرين 970، الكاميرا المزدوجة والذكية الجديدة من لايكا، وطاقة البطارية الطويلة الأمد. وقد أسمته أيضا الجهاز “الأنيق والجميل بصراحة تامّة”. Android Police هي نشرة عالمية تغطي الأخبار عن التكنولوجيا والأعمال والترفيه. ويتلقى الموقع أكثر من 19 مليون زيارة شهرية.

وأخيراً، لقّبت Android Central هواوي Mate 10 Pro بـ “أفضل اختيار في معرض CES 2018” بفضل التحسينات في إعدادات الكاميرا المزدوجة، شهادة سوبيرتشارج وشاشة العرض الكاملة 6 بوصة HR. ولقّب المحررون جهاز هواوي أيضاً بـ”أفضل هاتف في كل الأوقات”، وخلصت إلى أنه أفضل جهاز أندرويد من حيث البطارية الطويلة الأمد. الأندرويد المركزي (Android Central) هو الموقع العالمي الذي يغطي الأخبار حول التكنولوجيا والأعمال ويتلقى أكثر من 47.2 مليون زياراة شهرية.