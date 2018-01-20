سامسونغ تحصل على براءة اختراع جديدة لهاتف ينافس آيفون!

كشفت براءة اختراع حديثة حصلت عليها شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي جديد ينافس آيفون x، حيث يأتي مع تصميم مشابه له بشكل كبير، وتظهر البراءة نموذج الهاتف الجديد الذي يحتوى على اثنين من الثقوب في الجزء العلوي من الشاشة، والتي من المفترض أن تتضمن الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى.

وذكر موقع “دايلي ميل” البريطاني، أنه وفقا للصور المنشورة فهاتف سامسونغ الجديد سيأتي مع شاشة كاملة، باستثناء بعض الحدود الرقيقة جدا حول حوافه، وهو يتغلب على واحدة من أهم المشكلات التي عانى منها آيفون x الجديد من آبل، إذ واجهت شركة آبل بعض الانتقادات من مراقبي الصناعة والمستهلكين الذين يقولون إن الـ notch interferes التي تضم أجهزة استشعار التعرف على الوجه في آيفون X تتداخل مع الشكل العام للهاتف، ووجد بعض المستهلكين أن هذا الجزء مزعج جدا.

أما تصميم هاتف سامسونغ الجديد وفقا لبراءة اختراع التي تم تقديمها في أيار 2017، يظهر أنه سيأتي بدون هذا الجزء وسيتم إدراج أجهزة الاستشعار بشكل مختلف عن ما هو موجود داخل هاتف آبل.