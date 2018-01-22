كيف نقرأ الرسائل عبر الماسنجر دون علم المرسل؟

يقدم تطبيق فيسبوك ماسنجر عدة طرق مجانية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، فهو يتيح التواصل عن الطريق الاتصال أو مكالمات الفيديو أو الرسائل النصية، كما يملك التطبيق مزايا عديدة قد تخفى عن بعض المستخدمين.

قدم موقع البوابة العربية للأخبار التقنية كيفية قراءة الرسائل في فيسبوك ماسنجر دون دون ظهور تقرير “تم العرض” لدى المرسل.

عندما يقوم شخص بإرسال رسالة إليك سيلاحظ وجود علامة زرقاء بجانب الرسالة التي قام بإرسالها، وحين تقوم بفتح الرسالة على هاتفك، ستختفي هذه العلامة من هاتف المرسل، وسيظهر له أنك قمت بقراءة الرسالة.

ولكي تقوم بقراءة الرسالة دون علم المرسل، عليك أولًا القيام بوضع هاتفك على وضع الطيران ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتح الرسالة، وبعد الإنتهاء من قراءة الرسالة قم بالخروج من التطبيق ثم قم بإلغاء وضع الطيران.

بهذه الطريقة يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون قراءة الرسائل على فيسبوك مسنجر دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل.

يمكن لمستخدمي فيسبوك على متصفح غوغل كروم القيام بتحميل إضافة Unseen for Facebook

وبعد تحميل الإضافة على المتصفح يمكنك قراءة الرسائل في فيسبوك ماسنجر دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل.

أما مستخدمي فايرفوكس فيجب عليهم تحميل إضافة facebook unseen messenger لقراءة الرسائل.