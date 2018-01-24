فيسبوك تبتكر وحدة زمنية جديدة

ابتكر مهندس في شركة فيسبوك وحدة جديدة لقياس الوقت أطلق عليها اسم “فليك”.

وتهدف هذه الوحدة إلى مساعدة المطورين على ضبط تزامن المؤثرات البصرية، وفقا لوصف أورده موقع “غيت هب” الإلكتروني.

وتمثل “فليك” 1/705600000 من الثانية.

وقال باحث في جامعة أوكسفورد إن وحدة “فليك” لن يكون لها تأثير عام واسع، بل ربما تساعد في تحسين أداء منتجات الواقع الافتراضي.

وتعرف وحدة “فليك” في لغة “سي++” للبرمجة، التي تستخدم في مجال المؤثرات البصرية بالأفلام والتلفزيون.

وقال مات هاموند، كبير الباحثين في قسم البحوث والتطوير التابع لبي بي سي، إن وحدة فليك الجديدة قد تقلل الأخطاء مثل تعثر حركة الرسوم.

وأضاف :”عندما تكون الأعداد المستخدمة ليست أعدادا صحيحة، يمكن أن يحدث خطأ بالتدريج في حسابات الكمبيوتر، وتتراكم هذه الأخطاء بمرور الوقت على نحو يسبب عدم دقة ملحوظ”.

وكان كريستوفر هورفاث، مبتكر وحدة فليك، قد أعلن هذه الفكرة على فيسبوك عام 2017، وفقا لموقع “غيت هب” ثم أجرى تعديلات على المقياس الجديد اعتمادا على ملاحظات وردت بشأنها.

وقال باحث جامعة أوكسفورد، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن وحدة فليك قد تساعد صناع الواقع الافتراضي في التعامل مع السكون الزمني أو التأخير.

ولا تعد فليك أول وحدة زمنية تصممها شركة كبيرة، فشركة “سووتش” سبق أن قدمت ما يعرف بزمن الإنترنت عام 1998، والذي يقسم اليوم إلى ألف “بيت (أو نبضة)”، وهي تعادل دقيقة و 26.4 ثانية، وتهدف إلى القضاء على الحاجة للمناطق الزمنية.