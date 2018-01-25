ما هي شبكة الجيل الخامس “5G”؟ وكيف ستغيّر طريقة استخدامنا للهاتف؟

أعلنت بعض شبكات الإتصالات من حول العالم عن بدء تزويد المستخدمين بخدمة شبكة الجيل الخامس “5G” اللاسلكية الجديدة في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

فالانتقال إلى الجيل الخامس يعني أنّ الكثير من التغييرات ستطرأ على الهواتف الذكية، لذا إليكم جلّ ما تحتاجون إلى معرفته عنه:

1- ما هو الـ 5G؟

هو الجيل الخامس من الشبكة الخلوية بالهواتف المحمولة، أي أحدث تطور في شبكة الاتصالات اللاسلكية.

2- ماذا الذي يعنيه ذلك بالنسبة للهواتف الذكية؟

مقارنة مع الـ 4G، وهو ما معظم الهواتف الذكية تستخدمه الآن، يُقدّم الجيل الخامس الكثير من حيث توسيع النطاق الترددي، ما يعني القدرة على نقل عددٍ كبيرٍ من البيانات في وقتٍ أقل من السابق، أو ببساطة سيتمكّن أصحاب الهواتف الذكية من تحميل ملفات الفيديو والصور بشكل أسرع بكثير من أي وقت مضى.

3- هل هذه الخدمة الجديدة ستكون متوفرة على الهواتف الحالية؟

هذا الأمر ما زال مستبعداً حتى الساعة، إذ إنّ معظم الإنتقالات السابقة احتاجت إلى أجهزة أسرع وتدعم هذه الشبكة ما يعني أن بعض الخبراء توقعوا صدور بعض الهواتف الجديدة التي ستحدد أنها قادرة على العمل على كل من شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس.

4- متى سيتم تفعيل هذه الخدمة بشكل كامل؟

على الرغم من أن بعض أكبر شركات الإتصلات أكدت أن الخدمة ستصبح متوفرة على الهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا العام، انما يتوقع عدد كبير من المراقبين أن الحصول على المزايا الفعلية لهذه الخدمة ستكون ابتداءً من العام 2019.