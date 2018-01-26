واتساب تخطط لتغيير “ضخم”.. أخيراً ستتخلص من الإزعاج

يبدو أن “واتساب” تخطط لتغيير مهم في الأيام القادمة، لتخلص مستخدميها من الإخطارات المزعجة وغير المهمة.

وفي التفاصيل، بحسب ما أشارت إليه بعض التقارير التقنية، فإن تطبيق المحدثات الأخضر يستعد لتزويد المستخدمين بطريقة بسيطة لقطع الطريق على التنبيهات العشوائية التي تأتي على الهاتف، وتزعج المستخدمين، وذلك عبر تصنيف تلك التنبيهات بحسب اهتمام كل مستخدم.

ويبدو أن هذا التغيير الجديد يعمل وفق ما يسمى “قناة التنبيهات” أو Notification channel، وسيتيح لكل مستخدم فرز الرسائل الواردة على تطبيق واتساب وفق 10 فئات، بحسب ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية.

وهذا ما سيسمح للمستخدمين بتصنيف رسائلهم والتنبيهات وفق اهتماماتهم وأولوياتهم، إذ ستحتوي تلك الاهتمامات على إعدادات خاصة بها.

وتشمل فئات الإخطارات هذه تنبيهات التطبيق الحرجة، وتشغيل الوسائط، إرسال وسائل الإعلام، والإخطارات الصامتة وغيرها.