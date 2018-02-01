بالأرقام.. عالم واتساب أكبر مما تعتقدون!

كشف مارك زوكربرغ، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك والتي تملك خدمة التواصل واتساب، عن أحدث الأرقام المتعلقة بنمو واتساب خلال النصف الأخير من العام الماضي.

ووفقا لزوكربرغ فإن عدد مستخدمي واتساب وصل حاليا إلى 1.5 مليار مستخدم للخدمة شهريا التي تشهد إرسال 60 مليار رسالة يوميا، بحسب ما أورده موقع “تك كرانش”.

وتعبر الأرقام عن زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الخدمة النسبة للخدمة بالمقارنة مع تموز الماضي، حيث كان عدد مستخدميها حينئذ 1.3 مليار مستخدم منهم مليار مستخدم نشط يوميا.

واستطاعت فيسبوك أن تحقق نموا ملحوظا لخدمة واتساب، التي استحوذت عليها عام 2014 نظير 19 مليار دولار، وكانت تملك حينها 450 مليون مستخدم شهريا، بينهم 315 مليون مستخدم نشط يوميا.