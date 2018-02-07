لسعة التخزين وسرعة الكتابة.. اليكم هذه الأقراص للكمبيوتر

ذكرت مجلة “شيب” الألمانية أن الأقراص الصلبة العادية سرعان ما تمتلئ عن آخرها بألبومات الصور ومكتبات الفيديو، وبالتالي يحتاج المرء إلى شراء أقراص صلبة بسعة تخزينية أكبر.

وقد قامت المجلة الألمانية باختبار 5 موديلات من الأقراص الصلبة بسعة 10 إلى 12 تيرابايت، وأظهرت نتائج الاختبار أن مزايا هذه الأقراص الصلبة لا تقتصر على توفير السعة التخزينية الكبيرة فحسب، بل إنها توفر سرعة كتابة جيدة نسبيا بمعدل 200 إلى 215 ميغابايت في الثانية.

علاوة على أنه يمكن تركيب هذه الأقراص الصلبة في وحدات USB-3 أو بداخل الحواسيب المكتبية، ولكن لا تظهر مزايا هذه الأقراص عند استعمالها كمساحة ذاكرة في وحدات التخزين الشبكية NAS، حيث يتم إبطاء الأقراص الصلبة بسبب منفذ 1 جيغابت.

وهناك ثمة عيوب للأقراص الصلبة، التي تسع لكميات كبيرة من البيانات؛ حيث إنها تحتاج إلى تقنية معقدة، بالإضافة إلى تكلفتها الباهظة، مقارنة بالموديلات الأصغر.