كيف تعرف إذا كان جهازك قد تم اختراقه؟

أصبح تعرض الأجهزة الإلكترونية للاختراق أمرًا شائعًا في السنين الأخيرة، وذلك مع الاعتماد المتزايد على الحواسب التي أصبحت متواجدة في كل منحنيات حياتنا.

عندما يُخترق الحاسوب الخاص بك غالبًا ما يترك المخترق آثارًا تدل على عملية الاختراق، ولهذا أحضرنا لكم في هذا المقال علامات محتملة تساعدك على معرفة إذا كان حاسوبك الخاص قد اُخترق فعلا!

علامات أساسية

أنت تعرف حاسوبك أكثر من أي شخص، لذا ينبغي أن تتعرف عليه إن أصابه عطب مثل التوقف فجأة أو أصبح بطيئًا، هذا قد يعني أنّه قديم أو متضرر، وقد يعني أنّ حاسوبك تعرض لاخترق. وكذلك إذا:

1. وجدت برامج وملفات أساسية لا تعمل فجأة

2. اختفت ملفات لم تقم بمحوها

3. لا تستطيع تسجيل الدخول للحاسوب عبر كلمة المرور، أو لاحظت أنها تغيرت بغير فعلك

4. وجدت برامج لم تقم بتثبيتها

5. محتوى بعض الملفات تغير دون إعلامك أو دون وجود مسبب لذلك

6. عطب في عمل الطابعة؛ كونها لاتعمل مطلقا أو بطرق مختلفة

علامات من حساباتك على الإنترنت

1. عندما يرفض دخولك موقع أو أكثر بسبب إدخال كلمة المرور الخاطئة، لو أنت على ثقة بمعرفتك كلمة المرور، فربما أنت مُخترق.

2. لا تستطيع إجراء بحث بمحركات البحث – إلا أن هذا قد يكون خللا متعلق بالمتصفح.

3. أكثر من نافذة للمتصفح تُفتح وتختفي فجأة بغير فعلك. (ولا يعتد بالنوافذ المنبثقة التي تظهر عند تصفح الإنترنت، وهي النوافذ التي تظهر عند النقر على روابط إلكترونية.).

4. إذا اشتريت اسم مسجل “نطاق” إنترنت، ولم تستطيع الدخول عليه حتى بعد دفع مبلغ الشراء.

برمجيات خبيثة

1. بالدخول على رسائل بريد كاذبه بها فيروسات، وهي غالبا ما ينبهك بها برامج مكافحة الفيروسات، فإن لم يكن لديك برنامج لمكافحة الفيروسات ستظل تأتيك بتواتر.

2. وتستطيع أن تميز تلك الرسائل إن كانت من تطبيق أو خدمة لم تشترك فيه، حينها إن دخلت على الروابط أو فعّلت ما تطلبه الرسالة فإنك تمنح إذن لمرسليها بتثبيت برامج خبيثة على حاسوبك أو الوصول إلى بيانات على حاسوبك أو سبق وقمت بإدخالها.

3. تطلب بعض البرامج إظهار شريط أدوات على متصفحك، لكن فجأة قد يظهر شريط أدوات زائد بمتصفحك الذي يجب أن يحتوى على شريط واحد فقط في الوضع الافتراضي.

4. ظهور نوافذ منبثقة على حاسوبك، فحينها يجب أن تتخلص من البرامج التي تجلب هذه النوافذ.

5. عندما يتوقف مكافح الفيروسات عن العمل فجأة أو قيامه تلقائيا بقطع الحماية عنك. وكذلك بالنسبة مدير المهام Task Manager أو محرر التسجيل Registry Editor.

6. استلام قائمة النّاس ببريدك رسائل من حسابك، مع إنك لم تقم بإرسالها.

7. فقدان أموال من حسابك البنكي أو إلزامك بدفع فواتير لسلع مشترية على الإنترنت مع إنك لم تشتريها فعلا.

بنسبة 100% أنت مُخترق

لو تحققت بعض النقاط السابقة، فقد يزيد الاختراق سوءًا؛ بالتحديد إذا رأيت مؤشر الماوس ينتقل عبر الشاشة ويقوم بأنشطة دون أن تفعل.

ويجب إن صار لديك شك باختراقك، تفقد تسريب معلومات شخصية لم تقم بمشاركتها على الإنترنت، وقم بالبحث عن مكان حاسوبك على جوجل للتأكد أنّه لا يتحكم به أحد عن بعد.