فضائح تحرش في أمازون.. والشركة تتحرك!

عيّنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية امرأة على رأس شركتها للانتاج المرئي والمسموع بعد تنحي الرئيس السابق للشركة على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي.

وأشارت المجموعة في بيان أمس الجمعة إلى أن “جنيفر سالكي تنقل معها تجربة مميزة في قطاع الترفيه ونحن مسرورون لانضمامها إلى أمازون، لافتة إلى أنها “بنت سمعة مذهلة كقائدة كبيرة تركز على الابداع والتعاون والعمل الجماعي”.

وأبدت سالكي التي تشغل حالياً منصب رئيسة لقسم الترفيه في قناة “ان بي سي” التلفزيونية، شعورها “بالفخر والحماسة ازاء فرصة قيادة هذه الشركة الرائعة”.

وكان الرئيس السابق لشركة “امازون ستوديوز” روي برايس قد تنحى في منتصف تشرين الأول إثر اتهامات بالتحرش الجنسي بعد أسبوعين من الكشف عن الانتهاكات الجنسية المرتكبة من المنتج الهوليوودي هارفي واينستين عبر مقال في “نيويورك تايمز” ثم في “نيويوركر”، وما تلى ذلك من استقالات وتنحيات بالجملة لرجال نافذين في قطاعات اقتصادية عدة على خلفية اتهامات بالتحرش أو العنف الجنسي.