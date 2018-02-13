هاتف من هواوي بمزايا مذهلة.. ألوان وبصمة وإبداع بالسيلفي

أطلقت مجموعة هواوي تحديثين برمجيين لهاتف “مايت 10 لايت” بهدف الارتقاء بتجربة المستخدم بمزايا إضافية وممتعة وأداء مُعزز.

تشمل المزايا الحصرية الجديدة خيار فتح قفل الشاشة عبر التعرف على الوجه وعدسة الواقع المعزز وخلفيات ومؤثرات ترفيهية نابضة بالألوان، علماً أن هذه المزايا الجديدة ستكون متاحة بحلول 23 شباط لجميع المستخدمين.

ويوفر خيار فتح قفل الشاشة عبر ميزة التعرف على الوجه أسلوباً آمناً وفاعلاً لاستخدام هاتف Mate 10 lite، فضلاً عن خيار بصمة الإصبع، حيث يوظف برنامجاً متطوّراً لتمييز ملامح الوجه اعتماداً على إعدادات أمان معززة، إذ يسجل بيانات أكثر من 1000 نقطة في الوجه لمنع استخدام صورة المستخدم أو مقاطع فيديو تظهر وجهه عند فتح الهاتف.

وتخزن هذه البيانات ضمن جزء من معالج كيرين، يُدعى بيئة الأداء الموثوقة (TEE) لضمان أعلى مستوى من الحماية، وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تفعيل الخيار إلا إذا كانت العيون مفتوحة، ويفتح القفل بسرعة استثنائية لا تتجاوز 800 ميلي ثانية فقط.

من ناحيةٍ أخرى، تتضمن النسخة المحدثة من البرنامج عدسة الواقع المعزز المتكامل للكاميرا الأمامية، ما يمنح بعداً إبداعياً جديداً لصور السيلفي، مع إدراج خيارات تتراوح بين خلفيات من ابتكار المستخدم وخلفيات لمعالم شهيرة وصور مدمجة ومؤثرات خاصة.

ويمثل تحديث Mate 10 lite الجديد الخيار الأمثل للراغبين في اختبار المزايا المبتكرة لبرنامج التعرف على الوجه والاستمتاع بالتقاط صور فريدة وخوض تجربة مستخدم متكاملة.