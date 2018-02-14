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إليكم كيفية تعطيل الإعلانات في فيسبوك

منذ 22 دقيقة
وكالات
A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display in this illustration taken in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, December 16, 2015. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE - SEARCH "BUSINESS WEEK AHEAD JULY 25" FOR ALL IMAGES - RTSJGEL

عادة ما تجمع شبكة فيسبوك البيانات عن المستخدم لعرض الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماته ومتطلباته الشخصية.

لذلك ينصح خبراء الأمان بضرورة مراجعة بنود قائمة “Settings/Ads” “الإعدادات/الإعلانات” من وقت إلى آخر، حيث يُدرج في هذه القائمة الصفحات المتعلقة بالإعلانات، والتي تُحدد بالزر “Like””أعجبني”، أو الاستجابات والتفاعلات، التي قام بها المستخدم مع المعلنين.

ويُمكن للمستخدم تحت بند “Your information” “معلوماتك” التعرف على السمات والخصائص المرتبطة بالإعلانات، والتي قامت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة بتخصيصها للمستخدم، وتحت هذا البند أيضاً يمكن للمستخدم تحديد أنه لا يرغب في تلقي أية إعلانات، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل الإعلانات، التي تظهر حسب الرغبات والمتطلبات الشخصية عن طريق بند “Ad settings” “إعدادات الإعلانات”.

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