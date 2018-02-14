هواوي تفوز بستة جوائز في حفل iF 2018 منتدى التصميم الصناعي الدولي

بنَت شركة هواوي سمعتها القويّة على مدار السنوات الماضية بفضل الأجهزة المبتكرة التي قامت بصناعتها مرتكزة على أحدث التكنولوجيا وحريصة بشكل مستمر على زيادة التطويرات عليها. وقد أطلقت مؤخّراً جهاز هواوي Mate 10 lite مع 4 كاميرات وشاشة عرض كاملة الذي قلب المقاييس وسجّل أرقام مبيعات ضخمة. بعد هذا النجاح الغير مسبوق، تعلن هواوي عن ميزات إضافية سيتم توفيرها في هذا الجهاز بحلول نهاية شباط لتقدم للعملاء تجربة معزّزة.

وبناء على هذا النجاح المستمر، أعلنت شركة هواوي عن الفوز ستة من أجهزتها بجوائز iF للتصميم المرموقة في المنتدى الدولي للتصميم الصناعي لعام 2018 الذي عقد في هانوفر بألمانيا. وتؤكّد هذه الجوائز التزام هواوي بالجودة والتصميم والأداء ووتشدّد على سجل الشركة المتمثل في تقديم أجهزة أنيقة وقوية ومخوّلة لربح جوائز عالميّة.

أعلنت مجموعة هواوي للأعمال الإستهلاكية أنّه تمّ تكريم أجهزتها التالية هواوي Mate 10، هواوي Mate 10 Pro، هواوي Nova 2، هواوي MateBook X، راوتر هواوي 4G و هواوي VR 2 في الحفل هذا العام.

وقد تأسّس منتدى التصميم الصناعي iF في عام 1953، ويتم تنظيم حفل توزيع هذه الجوائز سنوياً من قبل هذا المنتدى، الذي يعتبر أقدم معهد تصميم الصناعة في ألمانيا. مشهور عالميًّا بكونه مستقلّ ودقيق وموثوق، وقد أصبحت جوائز iF للتصميم رمزاً للتميّز في التصميم والجودة منذ 65 عاماً. وفي هذا العام، كانت عملية الاختيار تنافسية للغاية، حيث شارك أكثر من 6,400 مشارك من 54 بلداً مختلفاً.

للمزيد من المعلومات حول أبرز أجهزة هواوي التي فازت بجائزة iF:

هواوي Mate 10

مدعوم من رقاقة هواوي جديدة الثوريّة كيرين 970 ، لقد سجّل هواوي Mate 10 عدداً من الاختراقات في التصوير الفوتوغرافي المحمول، وعمر البطارية والأداء. وتشمل الميزات التي يدعمها الذكاء الإصطناعي

المشهد التلقائي والتعرف على الكائن في الكاميرا ، مما يجعل التصوير أكثر بساطة وجمال ومتعة. إضافة الى البطارية قوّة 4000 mAh عالية الكثافة مع نظام إدارة البطارية الذكية الذي يجعل عمر البطارية طويلاً للغاية.

هواوي Mate 10 Pro

تصميم مدمج وأنيق مع شاشة عرض كاملة حجم 6 بوصة ورقيق جدّاً يأتي ليدهش المستخدمين بتجربة بصرية غير عادية. الجسم الزجاج بالأبعاد الثلاثيّة، منحنيّ بشكل متناظر على جميع الجوانب الأربعة، يعطي المستخدمين قبضة ناعمة ومريح. إنّ هواوي Mate 10 Pro مقاوم للمياه والغبار IP67 مما يجعله الجهاز المناسب مهما كانت الظروف.

هواوي Nova 2

يتميز هاتف هواوي نوفا 2 بخاصية معدنية خفيفة الوزن 6.9 ملم مع تقنية طلاء السيراميك لإعطائه تصميماً أكثر وضوحا، منحنيات مستديرة و مظهر أنيق و دقيق للغاية. وهو يتميّز بألوانه المتغيرة التي ترفعه الى مستوى راقٍ وعصريّ.

الابتكار هو القوة التي تدفع شركة هواوي دائماً نحو تقديم الأفضل. وفي مجال التصميم الصناعي، دعمت هواوي دائما روح البحث والابتكار، والسعي باستمرار للتميز وكانت جريئة في توسيع لغة التصميم المتطورة والتفكير الذي يتخطى البلدان من خلال مراكز التصميم المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء العالم. من خلال الجمع بين أفضل المواهب تصميم في العالم، والتعاون مع قوى التصميم العالمية مثل بورش ديزاين وبانتون، استطاعت هواوي أن تبني نقاط اتصال قوية مع الزبائن، وتصميم الأجهزة التي يحبّونها.