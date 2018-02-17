“واتسآب” يطلق خدمة تحويل الأموال رسمياً في هذا البلد

أطلق تطبيق “واتسآب”، رسميا خدمة تحويل الأموال التى تسمح للمستخدمين بنقل الأموال لأصدقائهم عبر التطبيق في الهند، وفقاً لما أعلنته هيئة المدفوعات الوطنية.

وكان تطبيق “واتسآب”، قد طرح الميزة بشكل محدود فى الهند الأسبوع الماضي، ولكنها وصلت الآن بشكل رسمي لأكثر من 200 مليون مستخدم. ويتم الاعتماد على أرقام هواتف العملاء المرتبطة بالحسابات المصرفية لتسهيل المدفوعات، وتمثل هذه الخطوة أول غزوة عالمية في تحويل الأموال من قبل الشركة.

ميزة تحويل الأموال

ووفقا لموقع “ديلي ميل” البريطاني، 4 بنوك ستنضم إلى “واجهة المدفوعات الموحدة”، التي تسدد خدمة المدفوعات على تطبيق “واتسآب”، وفي الوقت الحاضر، ثالث أكبر بنك فى الهند ICICI يدعم عمليات تحويل الأموال عبر “واتسآب”.