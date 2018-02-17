5 طرق تساعدك في التحكم بقائمة الأصدقاء على “فيسبوك”

تتيح منصة فيس بوك لمستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية العديد من خيارات البحث عن الأصدقاء، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن أي شخص على المنصة عن طريق الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ومن خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات في فيس بوك ثم الضغط على خانة الأصدقاء، سوف تنتقل إلى قسم الأصدقاء في المنصة والذي ستشاهد ضمنه:

الأصدقاء

تتيح لك المنصة في هذا القسم إعادة هيكلة قائمة الأصدقاء لديك، حيث تتيح إمكانية إلغاء الصداقة مع أحدهم أو تعديل قائمة الاصدقاء حيث يمكن من خلالها تعيين الأصدقاء المقربون وأفضل الأصدقاء والمعارف والكثير من الخيارات غيرها.

جهات الاتصال

من أفضل الأمور التي توفرها فيس بوك هو مزامنة جهات الاتصال، حيث تتيح لك المنصة مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك، وستظهر لك نتائج المزامنة كل جهات الاتصال التي لديك وتملك حساب على فيس بوك.

على سبيل المثال، يريد المستخدم البحث عن شخص ما يدعى X، ولا يملك أي معلومة عن طريقة كتابة الاسم في المنصة، لكن يملك المستخدم رقم هاتف الشخص المدعو X، فيمكن للمستخدم ببساطة القيام بمزامنة جهات الاتصال لديه وسوف تظهر الصفحة الشخصية للمستخدم X.

طلبات الصداقة

يمكن للمستخدم مشاهدة جميع طلبات الصداقة التي تلقاها، ويمكنه أيضاً اتخاذ التدبير المناسب لقبول أو حذف الطلب.

البحث

تمنح منصة فيس بوك مستخدميها إمكانية البحث على أي شخص ضمن المنصة عبر اسم الشخص أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

الاقتراحات

تقدم المنصة ضمن هذا القسم الأشخاص الذين يملكون أصدقاء مشتركين مع المستخدم، بالإضافة إلى جهات الاتصال.