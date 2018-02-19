لهذا السبب.. عليكم تغطية كاميرا اللابتوب والسيلفي بلاصقة

حذرت الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Bitkom من إمكانية استغلال كاميرا الويب في أجهزة اللابتوب أو كاميرا السيلفي في الهواتف الذكية للتجسس على البيئة المحيطة بالمستخدم.

وأضافت أنه في حالة تعرض الأجهزة الإلكترونية لهجمات القرصنة الإلكترونية بواسطة البرمجيات الخبيثة والأكواد الضارة، فإنه يمكن تفعيل الكاميرا دون معرفة المستخدم، وهنا تظهر أهمية تغطية كاميرات الويب وكاميرا السيلفي بلاصقة كوسيلة للحماية من التجسس، على الرغم من أن ذلك سيكون أقل راحة عند استعمال الكاميرا.

وللحماية من هجمات التجسس عبر كاميرا الويب أو كاميرا السيلفي ينصح الخبراء الألمان بتثبيت التحديثات الجديدة لنظام التشغيل على الفور، مع حماية الحواسيب والهواتف الذكية بواسطة برامج مكافحة الفيروسات.

وفي حال النشاط المشبوه للأجهزة، مثلا من خلال زيادة استهلاك الطاقة، فإنه يجب فحص الأجهزة بواسطة برامج الأمان.