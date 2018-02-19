مفاجأة: خاصية “الحذف” في واتسآب غير فعالة بهذه الحالة بالذات

تعتبر ميزة “احذف للجميع” خلال 7 دقائق فقط من إرسال الرسالة التي أطلقها تطبيق واتسآب العام الماضي لتتيح للمستخدمين حذف الرسائل المحرجة أو غير مرغوب فيها أو المرسلة بالخطأ لشخص، غير فعالة في حالة واحدة فقط عند إرسال “اقتباس”.

واختبر موقع “ذي نيكست ويب” إمكانية حذف رسالة مقتبسة، خلال 7 دقائق بعد إرسالها، وعلى الرغم من التطبيق يفيد بأن الرسالة الأصلية تم حذفها بنجاح، إلا أن النص المحذوف يظل ظاهراً داخل اقتباس المرسل إليه.

ويبدو أن هذا ليس عيباً أو ثغرة في التطبيق، إنما جزء من الخاصية ذاتها، لا سيما مع الاقتباسات.

وإذا قام المرسل إليه بالرد على رسالة قبل حذفها من المرسل نفسه، سيظل الاقتباس ظاهراً في المحادثة بين الطرفين.