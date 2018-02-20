7 معلومات لا تعرفها عن “تويتر” الصيني.. اسمه “ويبو”!

من المعروف أن الصين تتمتع بشبكة إنترنت داخلية خاصة بها إضافة إلى وجود العديد من شبكات الإنترنت والتطبيقات الخاصة مثل وي شات وWeibo الذي يعتبر النسخة الصينية الشبيهة لشبكة تويتر. وفي ما يلي نرصد مجموعة من الحقائق عنها:

– اسمها الحقيقي “Sina Weibo” ولكن تنطق اختصارا “ويبو”.

– تم إنشاء شبكة ويبو الصينية عام 2009.

– تعتبر مشابهة للغاية لشبكة تويتر في تكوينها وتصميمها، مع وجود بعض اللمسات الخفيفة المقلدة من فيسبوك.

– هناك العديد من النجوم الأميركيين مثل “توم كروز”، و “إيما واتسون” الذي يمتلكون حسابات على “ويبو” للوصول إلى معجبيهم فى الصين.

– كان عدد الحروف المسموح بكتابته في أي منشور لا يتجاوز 140 حرف قبل أن تقوم الشركة بإلغاء هذا الحد.

-يمكن استخدام رمز @ للإشارة إلى بعض المستخدمين.

– تخضع هذه الشبكة الاجتماعية للمراقبة الكاملة من قبل الحكومة الصينية.