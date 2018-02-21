كيف تستعيدون تصميم “سناب شات” القديم على أجهزة أندرويد؟

في حال كنتم من مستخدمي “سناب شات” فمن المحتمل أن التحديث الجديد للتطبيق لم ينل إعجابكم، حيث أعلنت الشركة أنها لن تتراجع عن تصميمها الجديد، لكن هناك طريقة للحصول على التصميم القديم مرةً أخرى.

حذف “سناب شات”

كل ما عليك فعله بدايةً هو القيام بحذف التطبيق بشكل نهائي من هاتفك الأندرويد.

إيقاف التحديث التلقائي

تأكد من أن هاتف أندرويد الخاص بك لا يتم تحديث التطبيقات به بشكل تلقائي إلى الإصدار الأحدث، ولفعل ذلك توجه إلى متجر “غوغل بلاي”، وانقر على رمز الخيارات، ثم اتجه إلى الإعدادات.

في الجزء العلوي من القائمة، حدد التحديث التلقائي للتطبيقات وستظهر نافذة منبثقة، هنا اختر عدم التحديث التلقائي للتطبيقات.

ومن الآن ستحتاج إلى الانتقال يدوياً إلى قسم “تطبيقات وألعاب” في متجر “غوغل بلاي” لتحديث التطبيقات المثبتة، وتذكر أيضاً عدم الضغط على زر تحديث الكل.

تحميل وتثبيت الإصدار القديم من “سناب شات”

قم بتحميل الإصدار 10.22.7.0 من التطبيق، وبعد قيامك بتثبيت التطبيق على هاتفك والدخول إلى حسابك يجب أن تظهر لك الواجهة القديمة من التطبيق.

لكن تذكر أن تثبيت نسخة قديمة من التطبيق يعني أنك لن تحصل على ميزات جديدة، ولن تحصل على أحدث الإصلاحات الأمنية.