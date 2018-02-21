ما الفرق بين حذف حساب “فيسبوك” وإلغاء تنشيط الحساب؟

يلجأ البعض من مستخدمي “فيسبوك” إلى هجر المنصة لفترة زمنية معينة، وذلك بهدف الراحة أو الابتعاد بعض الشيء عن منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لتوجيهات فيسبوك الرسمية تتيح المنصة للمستخدم إلغاء تنشيط الحساب، وذلك يعني:

*يمكن للمستخدم إعادة تنشيط حسابه وقت ما يشاء.

*لن يتمكن الأشخاص ضمن المنصة من رؤية المخطط الزمني أو البحث عن ملفك الشخصي.

*سوف تبقى بعض المعلومات مرئية، مثل الرسائل التي أرسلتها إلى مستخدمين آخرين.

أما حذف الحساب من منصة “فيسبوك” بشكل نهائي هو عملية أكثر خطورة بكثير، وذلك يعني:

*لا يمكنك الدخول إلى حسابك بعد حذفه.

*يتأخر طلب الحذف لبضعة أيام بعد القيام بتقديم الطلب، وسوف يتم إلغاء طلب الحذف الخاص بك إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى خلال هذا الوقت.

*يمكن أن يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يوماً على “فيسبوك”، وذلك لحذف بياناتك المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي.

*لا يتم تخزين بعض الأشياء في حسابك، وهذا يعني أن بعض الأصدقاء قد يكون لديهم رسائل منك، حتى بعد حذف حسابك.