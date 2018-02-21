هواوي تفاجئ الجميع وتطرح مزايا جديدة لهاتف Mate 10 Lite

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) تحديثين برمجيين مخصصين لهاتف ’هواوي مايت 10 لايت‘، بهدف الارتقاء بتجربة المستخدم من خلال مزايا إضافية وممتعة وأداء مُعزز. وتشمل المزايا الحصرية الجديدة خيار فتح قفل الشاشة عبر خاصية التعرف على الوجه وعدسة الواقع المعزّز وخلفيات ومؤثرات ترفيهية نابضة بالألوان.

ويذكر أنّ شركة هواوي قد تعاونت للمرّة الثانية مع الفنان الشاب المحبوب جدّاً على صعيد لبنان والمنطقة “ناصيف زيتون”، لإطلاق هذا الجهاز، بعد النجاح الكبير الذي نتج عن التعاون السابق. فقام باستخدام جهاز هواوي مايت 10 لايت وشارك معجبيه بهذه التجربة من خلال إلتقاط السيلفي معهم والنتيجة كانت صور جميلة نشرها عبر مواقع التواصل الخاصة به.

ويوفر خيار فتح قفل الشاشة عبر ميزة التعرف على الوجه أسلوباً آمناً وفاعلاً لاستخدام هاتف ’هواوي مايت 10 لايت‘ فضلاً عن خيار بصمة الإصبع. حيث يوظف برنامجاً متطوّراً لتمييز ملامح الوجه اعتماداً على إعدادات أمان معززة، إذ يسجل بيانات أكثر من 1000 نقطة في وجهك ليمنع استخدام صورتك أو مقاطع فيديو تظهر وجهك في فتح الهاتف. ويتم تخزين هذه البيانات ضمن جزء من معالج ’كيرين‘ يُدعى بيئة الأداء الموثوقة (TEE) لضمان أعلى مستوى من الحماية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تفعيل الخيار إلا في حال كانت العيون مفتوحة، ويتم فتح القفل بسرعة استثنائية لا تتجاوز 800 ميلي ثانية فقط.

من ناحيةٍ أخرى، تتضمن النسخة المحدثة من البرنامج عدسة الواقع المعزز المتكامل للكاميرا الأمامية، مما يمنح بعداً إبداعياً جديداً لصور السيلفي، مع إدراج خيارات تتراوح بين خلفيات من ابتكار المستخدم وخلفيات لمعالم شهيرة وصور مدمجة ومؤثرات خاصة.

ويمثل تحديث ’مايت 10 لايت‘ الجديد الخيار الأمثل للراغبين باختبار المزايا المبتكرة لبرنامج التعرف على الوجه والاستمتاع بالتقاط صورٍ فريدة وخوض تجربة مستخدم متكاملة. ومن المقرر أن يكون تحديثا البرنامج متوفرين اعتباراً من نهاية شهر شباط.

خطوات تحديث البرنامج:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى إعدادات الهاتف وتحديد خيار “تحديث النظام”

الخطوة الثانية: الضغط على الزر في الزاوية اليمينية العليا والمؤلف من 3 نقاط، تم تحديث البرنامج ويمكنكم الآن الاستمتاع بالمزايا المعززة لجهاز ’مايت 10 لايت‘.