كيف تستخدم خاصية “مشاركة الموقع المباشر” في واتساب؟

لعل ما يميز تطبيق واتساب سهولة استخدام مزاياه من قبل كبيرة من الناس، ومن إحدى خصائصه الجديدة “مشاركة الموقع المباشر”، حيث يتيح إمكانية مشاركة الموقع الحالي لمدة زمنية محددة.

يمكن للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي في مجموعة ما مع كافة الأعضاء المشاركين فيها، أو مشاركته مع جهة اتصال واحدة من خلال دردشة فردية.

ولكي يتمكن المستخدم من مشاركة هذه الميزة عليه أولًا تمكين إعدادات الموقع في الهاتف الذكي والسماح لتطبيق واتساب باستخدامه، بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

يمكن للمستخدم تفعيل هذه الميزة من خلال الدخول إلى التطبيق ثم الولوج إلى المحادثة التي يريد أن يقوم بمشاركة موقعه الجغرافي معها بشكل مباشر، وبعدها الضغط على رمز “المشبك” في أسفل الشاشة، ثم اختيار أيقونة الموقع ثم الضغط على خيار مشاركة الموقع المباشر.

كما يتيح التطبيق للمستخدم إمكانية تحديد مدة الفترة الزمنية لمشاركة موقعه بشكل مباشر، فهو يملك الخيار بين 15 دقيقة أو ساعة واحدة فقط أو 8 ساعات، كما يمكن للمستخدم إرفاق الملاحظات مع الموقع، وتتيح هذه الميزة أيضًا إمكانية إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت يريده المستخدم، وذلك من خلال النقر على خيار إيقاف مشاركة الموقع ضمن شاشة المحادثة.

تجدر الإشارة إلى أنه عند إيقاف مشاركة الموقع في مجموعة ما، سيظل آخر موقع تمت مشاركته ظاهرًا للمشاركين في هذه المجموعة وسيتغيّر لون الصورة إلى الرمادي، كما أن هذه الميزة محمية من خلال التشفير التام بين الطرفين، ما يعني أن لا أحد يمكنه الاطلاع على موقعك الحالي باستثناء الذين شاركته معهم.

وفي حال قمت بمشاركة موقعك مع أكثر من دردشة فيمكنك إيقاف مشاركة الموقع المباشر في كافة الدردشات من خلال التوجه إلى الإعدادات ضمن تطبيق واتساب ثم الحساب ثم بعد ذلك انقر على زر الخصوصية ثم قم باختيار الموقع المباشر، بعد ذلك عليك النقر على إيقاف مشاركة الموقع، حيث ستظهر لك نافذة منبثقة لتأكيد عملية الإيقاف.

ويتيح تطبيق واتساب للمستخدمين الذين جرت مشاركتهم بالموقع المباشر مشاهدة الخريطة عن طريق: عرض الخريطة أو عرض عبر القمر الاصطناعي أو عرض التضاريس، كما يمكن إظهار حركة المرور.

وتبقى الإشارة إلى أنه بالإمكان تعطيل إذن مشاركة الموقع من خلال إعدادات الهاتف في أي وقت.