لا تستخدموا الفلاش أثناء التقاط السيلفي

قال خبراء ألمان إن مصباح الإضاءة الخاطفة “الفلاش” في مقدمة أي هاتف ذكي ربما يبدو خاصية مهمة لأي شخص يلتقط صوراً لنفسه سيلفي بشكل متكرر، لكن استخدام “الفلاش” عند التقاط “سيلفي” لا يؤدي إلى تحسن كبير في جودة الصور مقارنة بالتصوير بدون الفلاش.

وذكرت مجلة “كونيكت” الألمانية المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا أن دراسة خبرائها لجودة الصور السيلفي بالهواتف الذكية، أثبتت أن مصباح الفلاش الذي يستخدم تقنية “الباعث الضوئي الثنائي” (إل.إي.دي) الموجود حالياً في أحدث هواتف آيفون لا يؤدي إلى زيادة شدة إضاءة الصور مقارنةً مع شاشة أي هاتف ذكي عادي، تُحول إلى وضع كامل الإضاءة.

وأضافت أنه لهذا السبب لا يجب أن يكون وجود “فلاش أمامي” في أي هاتف ضمن العوامل المؤثرة في قرار اختيار شراء الهاتف الذكي، مضيفةً أن الأهم هو شدة وضوح عدسة الكاميرا الأمامية حيث أنها عادة ما تكون أقل من الكاميرا الخلفية.