هواوي Mate 10 lite: الهاتف الأكثر خصوصية وتسلية

خلال أيام قليلة، سوف يتمكّن مستخدمو هواتف Mate 10 lite من خلال تحديث البرمجيات أن يستمتعوا باستخدام تقنية بصمة الوجه وتقنية الكاميرا المدمجة بالواقع المعزّز لتقدّم تقنيّة بصمة الوجه إلى مستخدمي هواتف أندرويد.

يقدّم هواوي Mate 10 lite للمستخدمين إمكانية فتح الهاتف من خلال ميزة بصمة الوجه، مما يعطيهم حماية كبيرة للخصوصية. فيجمع المعلومات عن ملامح الوجه من الصور التي يلتقطها المستخدم، ويمكنه التعرّف بسرعة على ملامح الوجه، سواء كان الوجه الأمامي، الوجه من الجنب، زاوية عالية أو زاوية منخفضة ويلتقط تفاصيل الوجه ليفتح الشاشة في غضون 800 ميللي ثانية. تتسم هذه التقنية بالدقة الشديدة في التعرّف على أبعاد وملامح الوجه للتفرقة بين أقل نقاط التشابه بين المستخدمين.

وبالاضافة إلى ذلك، يوفر هواوي Mate 10 lite إعدادات ذكية لعرض الاشعارات على الشاشة المقفلة، وعرض معلومات الاشعارات مثل رسائل الـSMS، ووسائل التواصل الإجتماعيّ. لا يمكن إلّا لمستخدم الجهاز رؤية محتوى الاشعارات، ويتم إخفاءه عن أي شخص آخر لإعطاء المزيد من الخصوصية. يمكن لكل مستخدم تعديل إعداداته وفقاً لرغبته.

ميزة بصمة الوجه بسيطة ومريحة، ولكن الكثير من الناس يعتقدون أنّها ليست آمنة. تأتي ميزة بصمة الوجه في هاتف هواوي مايت 10 لايت بثلاثة تدابير أمنية:

• الأولى هي ضمان أمانة التخزين. يتم تخزين معلومات الوجه في منطقة TEE من وحدة المعالجة المركزية HiSilicon Kirin 659 التي توفر الأمن على مستوى الشريحة.

• التدبير الثاني هو تحديد أمانة الخوارزمية؛ تجمع الخوارزمية أكثر من 1000 نقطة من بيانات الوجه للتأكد من أن هاتفك لا يعترف إلّا إلى وجهك.

• والتدبير الثالث هو منع شخص آخر من فتح الهاتف حين تكون نائم. وهواوي Mate 10 lite ليس فقط سهل الاستخدام، إلّا أنه في غاية الأمانة.

أمّا عن كيفية تفعيل هذه الخاصيّة، فيكفي الدخول الى الإعدادات، واختيار “Face Unlock”، ومن ثم اتباع التعليمات لتعريف النظام على وجه المستخدم بطريقة المسح، ومن ثمّ تفعيلها.

أما AR Lens الخاصة بالتعديل، فهي الميزة أخرى التي تضيف صفات عدسة الواقع المعزز المتكاملة على الكاميرا الأمامية، وتمنح المستخدم بعداً إبداعياً جديداً لصور السيلفي، مع إدراج خيارات تتضمن خلفيات من ابتكار المستخدم وخلفيات لمعالم شهيرة وصور مدمجة ومؤثرات خاصة. فتضفي طابعاً أكثر مرحاً وجمالاً للصور كونها ستضيف تعديلات مأخوذة من خيارات متعددة تتضمن المؤثرات الجديدة مثل إضافة الأقنعة بشكل جديد ودقيق وبألوان حيوية. وقد شملت التعديلات أيضا الخلفيات وتطبيقها، بجانب دمجها بذكاء فائق. هذه الميزة سوف تلاقي استحساناً من المستخدمين ذات الأذواق المتنوعة.

كل من يقوم بتحديث نظام جهاز هواوي Mate 10 lite سوف يحصل على صور أكثر من رائعة وتجربة لا تضاهى.

الجدير بالذكر أن هواوي ستشارك في معرض إيديكس السنوي من الأول حتى الرابع من آذار، وهو معرض التعليم والتوجيه في نسخته الأولى حيث يجتمع الطلاب وأهاليهم والمعلمين والمدارس والجامعات في مكان واحد لعرض أحدث الاتجاهات المهنية والتعليمية. وسيكون للحضور فرصة لتجربة هاتف هواوي Mate 10 lite والمشاركة بالنشاط الذي تنظّمه.