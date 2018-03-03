تعمل سرًا.. فيسبوك لديها معلومات بكميات صادمة عنكم!

كشفت تحقيقات صادمة جمع شركة فيسبوك لملفات سرية عن جميع مستخدميها بدون موافقتهم.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل”البريطانية، أنّ شركة فيسبوك تجمع المعلومات عن مستخدميها سرًا من سجلات البحث والدردشات إلى ملفات التعرف على الوجه وقائمة الموضوعات الإعلانية، فهي تستهدف المستخدمين على أساس اعجاباتهم واهتماماتهم وحتى أرشفة كاملة لكل الوقت الذي قضيته على الموقع.

كيف تصل إلى ملفك؟

للوصول إلى سجلك الرقمي في فيسبوك، ما عليك سوى النقر على القائمة المنسدلة أعلى اليسار، والنقر على الإعدادات ثم “تنزيل نسخة من ملف البيانات”

ووفقًا للخبراء، إذا احتسبت الساعات اليومية التي تقضيها على موقع التواصل الاجتماعي منذ إنشائك للحساب، ستجد أن فيسبوك لديها كمية صادمة من بياناتك.

ولكن تتبع فيسبوك لا يقتصر على المستخدمين النشطين فقط، بل تستخدم ملفات تعريف الارتباط للوصول إلى سجلات متصفحك حتى بعد تسجيل الخروج من التطبيق، وإذا لم تكن تستخدم الموقع كثيرًا أو حتى لو لم تكن تمتلك حسابًا في المقام الأول.

وأدى هذا الاكتشاف الأخير إلى إعادة الحكومة الأسترالية النظر في طرق عمل فيسبوك، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن طريقة للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وأحد أغراض هذا التحقيق الذي دشنته “لجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية” سيكون التحقيق في كيفية جمع فيسبوك وغيره من المنصات للبيانات عن المستخدمين وكيفية استخدامهم لتلك المعلومات بعد جمعها.