امضِ لحظات ثمينة برفقة أمّك مع هواوي

تتحضّر شركة هواوي لإطلاق نشاط مميّز احتفالاً بعيد الأمّهات وذلك من خلال ستاند مؤقّت سوف تضعه في أسواق بيروت من 16 ل25 آذار، لتعرض فيه جهازها الأجدد هواوي Mate 10 lite وتدعو الزوار والى المشاركة مع أمّهاتهم في مسابقة وخاصة في 16، 17 و18 آذار ليحصلوا على فرصة يومية لربح جهاز هواوي Mate 10 lite.

بما أنّ شركة هواوي تسعى دائماً الى التفاعل مع المستهلكين من خلال الإحتفال معهم بأبرز المناسبات السنويّة، وبما أنّ عيد الأم هو مناسبة عزيزة على قلب غالبية اللبنانيين، اختارت الشركة أن تنظّم نشاطات لتكريم الأمّ التي تمثّل جزءاً مهمّاً من زبائنها. لذلك تدعوهم هواوي أن يصطحبوا أمّهاتهم ويزوروا هذا الستاند ليستمتعوا بلحظات مميزة ويشاركوا بأنشطة ترفيهية تخوّلهم الفوز بهدايا أهمّها جهاز هواوي Mate 10 lite. فيقدّمونه الى أمّهم كونه الجهاز الأنسب لأمّهات هذا العصر اللواتي يتميّزن بحبّ التعلّم والتصوير والتواصل مع العالم الخارجيّ.

تحت عنوان إمضاء لحظات ثمينة مع أمهاتكم “Unlock Moms Precious Moments”، سوف يتمّ اطلاق هذا النشاط التفاعليّ من 16 ولغاية 25 آذار، ليكون الزوار على موعد مع الترفيه والربح والتعرف عن كثب الى هواوي Mate 10 lite. ترقّبوا المزيد من التفاصيل تطلعكم بها الشركة بعد أيام قليلة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.