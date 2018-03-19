هاتف جديد من “هواوي” في نهاية آذار.. تعرف الى مواصفاته

تستعد شركة “هواوي” للإعلان عن طفرة تقنية جديدة في سلسلة هواتفها الذكية القادمة، والتي سوف تطلقها يوم 27 آذار في العاصمة الفرنسية باريس.

وتستعد الشركة لإطلاق هاتف “P20″، الذي يعد الجيل الجديد والأكثر تطورًا من هاتف P10 الذي لاقي نجاحًا كبيرًا العام الماضي.

وتتميز سلسلة هواتف P بالعديد من المزايا التي يتطلع إليها المستخدمون، بداية من هاتف P9 الذي يعد أول هاتفيدعم نظام كاميرا ثنائي العدسات من تصميم شركة لايكا، وأول فئة هواتف تكسر حاجز العشرة مليون وحدة قامت الشركة بشحنها لمختلف الأسواق العالمية، ووصولًا إلى سلسلة هواتف P10، المزودة بالجيل الثاني من كاميرا لايكا مزدوجة العدسات.

كما سيحمل هاتف هواوي P20 الجديد العديد من التقنيات الفريدة والمهمة، منها دعم الهاتف لتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في جميع خواص هواتف هواوي القادمة، والتي ستتمثل في معالج أكثر قوة وكفاءة مقارنة بهاتف P10.

ويحظى الهاتف المنتظر بأحدث نظام للكاميرا الذكية، بالتعاون مع عملاقة الكاميرات الألمانية “لايكا”، والتي تعمل بالتوافق مع تقنية الذكاء الاصطناعي، فتاريخ هواوي في التصوير عبر الهاتف الذكي عريق وطويل، كما أنه ينطلق من التزام الشركة نحو تحفيز الابتكار وتوفير تجربة تصويرية استثنائية للمستخدمين الذين يبحثون عن أجهزة تتناسب مع نمط حياتهم السريع والمتطوّر، بالإضافة إلى الخواص الأخرى التي يتطلع اليها مستخدمي الهواتف الذكية بالعالم.

يذكر أن الجيل السابق من هاتفي هواوي “P10″ و”P10 Plus” لاقوا نجاحًا باهرًا في العالم منذ اطلاقهما، خاصًة فى السواق الأوروبية، حيث حصلا على جائزة TIPA المرموقة كأفضل المنتجات المُستخدمة في عملية التصوير الفوتوغرافي لعام 2017، التي تُقدم برعاية جمعية الصور التقنية الصحفية المعروفة عالميًا باختبار وتقييم كل الأجهزة ذات الجودة العالية التي تستخدم في التصوير الفوتوغرافي مثل الكاميرات، عدسات التصوير، الملحقات ومنتجات أخرى تُستخدم في التصوير الفوتوغرافي.