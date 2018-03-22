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تحذير أوروبي من تكرار “فضيحة فيسبوك” بعد أيار

منذ 6 ساعات
وكالات
A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display in this illustration taken in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, December 16, 2015. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE - SEARCH "BUSINESS WEEK AHEAD JULY 25" FOR ALL IMAGES - RTSJGEL

حذرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، الأربعاء، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها فيسبوك قد تكون “مكلفة” بعد شهر أيار عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ.

ويواجه فيسبوك خضة منذ فضيحة جمع “كامبريدج أناليتيكا” بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن، التقت خلالها وزراء ونوابا أميركيين إنه “إذا اقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا بعد أيار 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة” بحقها.

وفي 25 أيار ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.

(سكاي نيوز)