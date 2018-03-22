تحذير أوروبي من تكرار “فضيحة فيسبوك” بعد أيار

حذرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، الأربعاء، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها فيسبوك قد تكون “مكلفة” بعد شهر أيار عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ.

ويواجه فيسبوك خضة منذ فضيحة جمع “كامبريدج أناليتيكا” بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن، التقت خلالها وزراء ونوابا أميركيين إنه “إذا اقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا بعد أيار 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة” بحقها.

وفي 25 أيار ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.

(سكاي نيوز)