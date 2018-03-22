مؤسس واتساب: حان الوقت لحذف فيسبوك!

انضم برايان أكتون، أحد مؤسسي “واتساب”، إلى الحملة التي تطالب بحذف “فيسبوك”، وتدعو المستخدمين إلى التوقف عن استعماله، وذلك من خلال تغريدة قال فيها: “لقد حان الوقت لحذف فيسبوك”.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن تنامي المطالبة بحذف “فيسبوك”، قد أثار مخاوف المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أسعار أسهم الشركة بمعدل 9% على مدار اليومين الماضيين، لتصل خسائر الشركة إلى ما يقارب الـ50 مليار دولار.

وتأتي المطالبة بحذف فيسبوك بسبب فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا”، والتي حصلت على بيانات خاصة بـ50 مليون مستخدم لموقع التواصل “فيسبوك” دون علمهم.

هذا وكانت “فيسبوك” قد اشترت “واتساب” في عام 2014، وذلك مقابل 19 مليار دولار.