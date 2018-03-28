هواوي تكشف النقاب عن هاتفيها الجديدين P20 وP20 PRO

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب عن هاتفي HUAWEI P20 وHUAWEI P20 Pro الذين طال انتظارهما من قبل العملاء والمستهلكين، وذلك خلال حفل إطلاقٍ خاص أقيم اليوم في القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس. ويمتاز هاتف HUAWEI P20 Pro بأول كاميرا ثلاثية في العالم من شركة ’لايكا‘؛ ويتضمن كلا الجهازين إمكانات متقدّمة وغير مسبوقة من حيث الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال المزج بين التكنولوجيا والفن لإضفاء الحيوية على تجربة الهواتف الذكيّة.

وقد نجحت هواوي في التنبؤ بالتوقعات الجديدة للمستهلكين على صعيد تجارب التصوير في الهواتف الذكية، وذلك من خلال إطلاق جهاز HUAWEI P9، المزوّد بأول كاميرا مزدوجة من نوع ’لايكا‘. ومن خلال كشف النقاب لأول مرة عن سلسلة هواتف HUAWEI P20، تطمح هواوي إلى تقديم تجربة رائعة لجميع المستخدمين وخصوصاً عشاق التصوير الاحترافي الذين ينشدون الحصول على صور مشرقة وعالية الجودة.

بهذه المناسبة، قال السيد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “نبحث دوماً عن الإلهام من الفنانين لتطوير منهجنا المستمر على صعيد تصميم وابتكار هواتفنا الذكيّة. وترتكز سلسلة هواتف HUAWEI P20 على إرثٍ من التعاون المثمر مع شركة ’لايكا‘ المتخصصة بصناعة كاميرات التصوير الاحترافية. ومن خلال إضافة كاميرا ثلاثية رائعة إلى هاتف HUAWEI P20 Pro، وكاميرا مزدوجة متطورة في هاتف HUAWEI P20، إلى جانب تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي في كليهما، سيتاح للمستهلكين الأكثر تميزاً اليوم فرصة قيّمة لالتقاط أجول الصور الفوتوغرافية ومشاركة اللحظات الرائعة من حولهم”.

المزايا الرئيسية لسلسة هواتف HUAWEI P20:

• نظام كاميرا متطور لالتقاط مزيد من الضوء والتفاصيل بدقة مع تعزيز العناصر الجمالية؛ حيث يضم هاتف HUAWEI P20 Pro كاميرا ثلاثية من نوع ’لايكا‘ تمتاز بخاصية التقريب الهجين (حتى 5 مرات)؛ فيما يضم هاتف HUAWEI P20 كاميرا مزدوجة من نوع ’لايكا‘ أيضاً.

• مزايا مبتكرة للتصوير الفوتوغرافي، بما يشمل إمكانات رائدة للذكاء الاصطناعي، وخواص متميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقنية متطورة لتثبيت الصور (المدعومة بالذكاء الاصطناعي) من هواوي.

• تصميم إبداعي ومبتكر بدون حوافٍ تقريباً، وألوان متدرجة وجديدة بالكامل؛

• أداء فائق، يرتكز على ’وحدة المعالجة العصبية‘ “NPU” ومعالج ’كيرين 970‘ فائق القوة، بالإضافة إلى واجهة المستخدم التلقائية الجديدة EMUI 8.1 التي تتوافق مع نظام التشغيل ’أندرويد 8,1‘، وذلك لضمان تجربة مستخدم سلسة ورائعة.

مزيج رائع بين الفن والتكنولوجيا لعشاق الأناقة

تتميز سلسلة هواتف HUAWEI P20 بتصميم جمالي أنيق ولافت للأنظار، وبشكل خاص هاتفي HUAWEI P20 وHUAWEI P20 Pro اللذان يتوافران بألوان جديدة وعصرية وحصرية هي: ’توايلايت‘ و’بينك جولد‘ الوردي، والتي تم الحصول عليها عبر الاستعانة بطبقات متعددة من الطلاء البصري من خلال تركيب عدة طبقات من مادة NVMC تحت زجاج الحماية. ويساعد ذلك على انعكاس الضوء الوارد إلى سطح الجهاز وتوليد تأثير لوني متدرّج ومفعم بالحيوية. ويتوفر هاتفا HUAWEI P20 وHUAWEI P20 Pro باللونين الأسود و’ميدنايت بلو‘ الأزرق.

تم تزويد هاتف HUAWEI P20 Pro بشاشة عرض قياس 5.8 ٳنش؛ فيما يشتمل هاتف HUAWEI P20 Pro على شاشة عرض 6.1 ٳنش، وهما يمتازان أيضاً بتصميم ذو حوافٍ نحيفة للغاية، إضافة إلى نسبة رائعة بين حجم مساحة العرض والجسم، مما يضمن الحصول على تجارب مشاهدة أفضل ومتابعة مزيدٍ من المعلومات على الشاشة، سواء كان ذلك بغرض القراءة أو اللعب. وتتماهى شاشة العرض الكاملة بسلاسة مع الحواف الدائرية، مما يتيح حمل الجهاز بكل سهولة.

جهاز قائم على أحدث مزايا الضوء والتكنولوجيا المتقدّمة؛ تصميم مذهل لعشاق التصوير الاحترافي بالاعتماد على إمكانات الذكاء الاصطناعي

يرتكز هاتف HUAWEI P20 على الإمكانات المتميزة لسابقه؛ حيث أنه مزوّد بكاميرا ’لايكا‘ مزدوجة تتميز بعدسة 12 بدقة ميجابكسل مع حجم بيكسل قدره 1.55 ميكرومتر، وعدسة أحادية اللون بدقة 20 ميجابكسل، مما يعزز قدرة هذا الهاتف على التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

من خلال الاعتماد على معالج ’كيرين 970‘، تقوم سلسلة هواتف HUAWEI P20 تلقائياً بتحديد أكثر من 500 سيناريو بصري ضمن 19 فئة، وانتقاء أوضاع التصوير وإعدادات الكاميرا المناسبة لتقديم صور رائعة واحترافية حتى من قبل المصورين المبتدئين.

تتوافق أجهزة HUAWEI P20 مع الإكسسوارات الصوتية الجديدة: السماعات اللاسلكية Free Buds، وخاصية منع الضوضاء من هواوي*

*تقنية التفليز التفريغي غير الموصل NCVM

**مستشعر بدقة 24,8 ميجابكسل