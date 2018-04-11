اطلب هاتف هواوي Y7 Prime 2018 مسبقاً واحصل على حزمة خاصة كهدية

عندما نتحدث عن هاتف Huawei Y7 Prime 2018 الجديد بالكامل، فإنّ ما يبرز في أذهاننا هو هاتف ذكي عصريّ وأنيق يتميز بتكنولوجيا رائعة وكاميرا أروع. يسعى جيلنا الجديد إلى الحصول على هاتف ذكي يتماشى مع نمط حياتهم ويرضي طموحاتهم التكنولوجية، وبأسعار معقولة. لقد حان الوقت الآن للطلبات المسبقة على هواوي Y7 Prime 2018 من متاجر تجزئة محدّدة بين 12 و 22 نيسان، والاستفادة من باقة خاصة ، متوفرة فقط بكمية محدودة. نعم يمكنك تقديم طلب مسبق على هاتف Huawei Y7 Prime 2018 مقابل 185 دولار أمريكي فقط، وهو متوفر باللون الأزرق والذهبي والأسود.

لتسليط الضوء أكثر على هذا الجهاز، اختارت شركة هواوي أن تتعاون مع الفنان اللبناني الموهوب والمشهور جوزف عطية الذي قام بالإعلان عن هذه الشراكة عبر حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ودعى معجبيه بأن يترقّبوا كل جديد. تتبّع حسابات Huawei Mobile Lebanon و جوزف عطية، لمعرفة المزيد عن المفاجآت القادمة.

يقدم HUAWEI Y7 Prime 2018 وظائف وخبرات أفضل بكثير مما يتخيله معظم الأشخاص “المدمنين على التصوير”، مما يجعله أنيقًا للغاية مع القيمة الممتازة ، فهو يقدم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل مع فتحة عدسة رائعة. ويمكنك الاستمتاع بكل لحظة، حيث يتيح لك Huawei Y7 Prime 2018 أيضًا إعادة تعديل التركيز بعد التقاط الصورة!

كما أنه يتميز بكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل مع فلاش خاص بالسيلفي مطوّر، والذي يقوم تلقائيًا باكتشاف الإضاءة على وجهك فيضبط مستوى السطوع بذكاء لصورة سيلفي تبدو طبيعيّة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يتميّز HUAWEI Y7 Prime 2018 أيضاً بتصميم يقدّم ثلاث فتحات لدعم بطاقتين نانو SIM رئيسية وثانوية بالإضافة الى بطاقة الـMicro SD الإختيارية، تصل الى 256 غيغابايت. هذا ليس كل شيء، يمكنك أيضًا الاستمتاع بميزة بصمة الوجه FaceUnlock التي ستمنحك بالتأكيد تجربة ذكيّة أكثر وشخصية.