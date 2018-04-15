ما هي بدائل “فيسبوك ماسنجر” و”واتساب”؟

أعرب الكثير من مستخدمي شبكة “​فيسبوك​” عن انزعاجهم الشديد من قيام الشركة الأميركية بالكشف عن بياناتهم لصالح أطراف أخرى، وهو ما دفع البعض منهم للتخلي عن ​شبكة التواصل الاجتماعي​ الشهيرة ومنتجاتها الأخرى، وعلى رأسها برنامج التراسل الفوري “​فيسبوك ماسنجر​”.

وعلى الرغم من توفر العديد من البدائل لتطبيق “فيسبوك ماسنجر”، فإنه تظل هناك مشكلة في إقناع الأصدقاء والمعارف باستعمال ​التطبيقات​ البديلة، ومن دون جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم تظل أفضل التطبيقات بلا فائدة.

انتقد دعاة ​الخصوصية​ وحماية المستهلك قيام شبكة “فيسبوك” بإرغام أصحاب ​الهواتف الذكية​ و​الحواسيب​ اللوحية على استعمال تطبيق التراسل الفوري “فيسبوك ماسنجر” الذي يتطلب الكثير من الأذونات.

ويمكن للتطبيق الوصول إلى جهات الاتصال و​الكاميرا​ والميكروفون أو بيانات الموقع، وبالتالي تتمكن الشركة الأميركية من جمع الكثير من المعلومات عن المستخدم.

ولا يتم تشفير المحادثات إلا عندما يتم تفعيل وظيفة “محادثة سرية” مع كل ​دردشة​، علاوة على عرض إعلانات في قائمة الدردشة الخاصة بجهات الاتصال.

استحوذت شبكة “فيسبوك” على تطبيق التراسل الفوري واتساب الشهير منذ 2016، وتنص الشروط والأحكام العامة للتطبيق “على الرغم من تشغيل تطبيق واتساب باعتباره خدمة مستقلة ومنفصلة عن شبكة “فيسبوك”، فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق مشاركة بعض المعلومات مع شبكة فيسبوك ومجموعة شركات فيسبوك، وذلك من أجل التنسيق بشكل أفضل، وجعل تجربة خدماتنا وخدمة فيسبوك ومجموعة فيسبوك تظهر بصورة أفضل”.

ومن ضمن هذه المعلومات التي تتم مشاركتها، الرقم الهاتفي للمستخدم، ولكن ميزة تطبيق “واتساب” تتمثل في أنه يتم تشفير محادثات الدردشة التي تتم عبر التطبيق.

ما بدائل “واتساب”؟

هناك العديد من تطبيقات التراسل الفوري البديلة لتطبيق “واتساب”، منها على سبيل المثال تطبيق Signal من تطوير منظمة Open Whisper Systems، ويتوفر للأجهزة المزودة بنظام “غوغل أندرويد” و”أبل آي أو إس” و”​مايكروسوفت​ ويندوز” و”​اَبل​ ​ماك​” و”​لينوكس​”.

ويتيح إمكانية الإرسال المشفر للرسائل النصية و​الصور​ ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى إلى الأفراد أو المجموعات، بالإضافة إلى إمكانية استدعاء المستخدم عن طريق اتصال البيانات، ويمكن الاطلاع على كود المصدر.

تطبيق “تلغرام”

يتوفر تطبيق “تلغرام” بشكل مجاني للأجهزة المزودة بنظام “​غوغل أندرويد​” و”أبل آي أو إس” و”مايكروسوفت ويندوز”، بالإضافة إلى توفر إصدار ويب وسطح المكتب من تطبيق التراسل الفوري.

ويتمكن المستخدم عن طريق تطبيق تلغرام من إنشاء مجموعات تضم حوالي مئة ألف عضو.

ومع ذلك هناك انتقادات لهذا التطبيق بسبب عدم توفر بيانات واضحة حول الشركة المطورة لهذا التطبيق ومقرها.

ويعد ​مؤسس​ هذه الخدمة بسرية الرسائل، ولكن لا يتم تفعيل وظيفة التشفير تلقائيا، بل ينبغي على المستخدم تشغيل وظيفة الدردشة السرية.

تطبيق “Threema”

يتيح تطبيق “Threema” المدفوع لأصحاب الأجهزة الجوالة إمكانية إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت وبيانات الموقع بشكل مشفر، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجموعات الدردشة حتى خمسين عضوا مع إرسال الملفات بشكل مشفر.

وتروج الشركة المطورة لهذا التطبيق لنفسها من خلال عدم تخزين أي أرقام هاتفية أو بيانات الاتصال، وهي تتخذ منسويسرا مقرا لها.

تطبيق “Wire”

يعمل تطبيق التراسل الفوري “Wire” بشكل مجاني على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المكتبية.

وتعد الشركة السويسرية المستخدمين بإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو بشكل مشفر، مع إمكانية إجراء محادثات الدردشة الجماعية عن طريق تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول ​الإنترنت​ (Voice over IP).

ومن ضمن الوظائف الأخرى، إمكانية مشاركة محتويات الصور والصوت من منصات ​الويب​ مثل Soundcloud و​Spotify​ وYoutube، ويمتاز هذا التطبيق بكود مفتوح المصدر، وتوجد أجهزة السيرفر الخاصة بالشركة في ألمانياوأيرلندا.

تطبيق “Hoccer”

تتخذ الشركة المطورة لتطبيق “Hoccer” من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، ويتوفر هذا التطبيق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام “غوغل أندرويد” وأجهزة “اَبل” الجوالة.

ويتيح إمكانية إرسال ملفات الصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت بشكل مشفر، ولا يضطر المستخدم إلى تسجيل الدخول بواسطة رقم الهاتف أو عنوان ​البريد الإلكتروني​.

كما لا يطلب التطبيق الوصول إلى جهات الاتصال بدليل الهاتف، وهو ما يجعل عملية العثور على شركاء الدردشة أكثر تعقيدا.