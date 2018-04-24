الهاتف الذكي الأنسب لجيل الشباب وصل أخيراً الى لبنان!

أعلنت مجموعة هواوي للأعمال الإستهلاكية عن وصول جهازHuawei Y7 Prime 2018 الى السوق اللبنانيّة. يتميز هاتف Huawei Y7 Prime 2018 بذاكرة بسعة 3 غيغابايت و 32 غيغابايت وشاشة بحجم 5.99 إنش، وكاميرا مزدوجة عالية الجودة وعمر بطارية طويل، بالإضافة إلى أداء عالي بفضل نظام أندرويد 8.0 وEMUI 8.0. صممّ هذا الجهاز خصيصاً ليحاكي جيل الشباب ، وهو متوفّر باللون الأزرق والذهبي والأسود ، وسيتم بيعه بسعر 185 دولارًا امريكياً في جميع متاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد.

في يومنا هذا باتت الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من حياة الشباب اليومية خاصّة من خلال التكنولوجيا التي يعتمدون عليها لإنجاز مهامهم. فهم يقضون أكثر من 4 ساعات يومياً على هواتفهم الذكية، يتبضعون ويقرأون ويتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هذا المنطلق تمكّن جهاز Huawei Y7 Prime 2018، أن يأسر قلوب المستهلكين الشباب بمزاياه التكنولوجية المتطوّرة والكاميرا الرائعة ليكون الرفيق المثالي للشباب، عشاق التكنولوجيا خاصة أنّه ينتمي الى مجموعة هواوي Y المعروفة بأسعارها التنافسية.

زوّد جهاز Huawei Y7 Prime 2018 الجديد بشاشة عرض كاملة لكي يرى المستخدم العالم بكل تفاصيله ويحظى بتجربة مشاهدة لا تضاهى. فاذا كان يريد مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب أو قراءة الكتب والمجلات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ستتيح له شاشة هاتف Huawei Y7 Prime 2018 تجربة ممتعة اذ تضم نسبة امتداد تبلغ 18:9 لمشاهدة المحتوى بنسبة أكثر بـ12.5% وتتيح تجربة لعب وترفيه رائعة ٳضافة ٳلى ٳمكانية ٳنجاز مهام متعددة في نفس الوقت.

يلتقط جهاز Huawei Y7 Prime 2018 بكاميراته الثلاثة، 1 أماميّة (8 ميغابكسل) و2 خلفية (13 و2 ميغابكسل)، صور مذهلة تخطف الأنفاس. وتأتي بتقنية ضبط لون البشرة في فلاش السيلفي لالتقاط صور سيلفي مبهرة وجميلة حتى لو دون مكياج. ولٳضفاء بعض المرح على الصور، يقدم الهاتف عدسة الواقع المعزز لكي يزيد الإبتكار والإستمتاع باللقطات.

بفضل تصميمه الأنيق والعصريّ والشاشة الواسعة، يتميّز هاتف HUAWEI Y7 Prime 2018 عن منافسيه من خلال تقديم درجة أولى بالتصميم وتجربة المشاهدة العالية الجودة – سواء من حيث الإنتاجية أو ممارسة الألعاب.

إنّ محبي التكنولوجيا سوف يرضيهم هذا الهاتف الى حد كبير فهو يأتي بواجهة الاستخدام EMUI 8.0 المطوّرة بالاستناد إلى نظام أندرويد 8.0 التي تدعمه بمزايا تكنولوجية رائعة لتتيح لهم تجربة استخدام سلسة وتجعل حياتهم أسهل. من خلال مزايا مسلية ومرحة تتضمن الموسيقى الجماعية ونمط الكاريوكي وميزة فتح قفل الشاشة عبر التعرّف على الوجه وتقسيم الشاشة الذكي وميزة زر التنقّل ووضع الشاشة المصغّرة وغيرها.

ولّت الأيام التي كانت فيها بطارية الهواتف الذكية تستنفذ بسرعة، فهواتف هواوي تتمتّع بعمر طويل للبطارية لدعم النشاطات والتطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة. فيتمكّن المستخدم من ممارسة الألعاب لوقت أطول ومشاهدة الأفلام والاستماع للأغاني علماً بأن هواتفكم الذكية تشمل حلولأ ذكية لٳدارة الطاقة من أجل حفظ البطارية وتقديم أداء رائع.

في هذا السياق، تعاونت شركة هواوي مع النجم اللبناني جوزف عطية، الذي أعجبه هذا الجهاز وخاصة بفضل ميزاته التصويرية المتقدمة. ويصرّ النجم اللبناني أن يستخدم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 الجديد أثناء جولاته.