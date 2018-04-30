هواوي P20 PRO يحصد جائزة TIPA العالمية لعام 2018

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن أنّ الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (تكنيكال إيميج برس أسوسييشن –TIPA) قد صنّفت هاتفها الأخير P20 Pro ضمن لائحة أفضل المنتجات لعام 2018، ومنحته جائزة ” أفضل تصوير فوتوغرافي عبر هاتف ذكي”. وتعكس هذه الجائزة المرموقة، جهود فريق عمل هواوي من مهندسين ومصمّمين وتفانيهم في تطوير أجهزة رائدة للمستهلكين على مستوى العالم، مع إعطاء الأولوية للجودة والتصميم والأداء.

وحول الموضوع قال السيد لي تشانغتزو، نائب رئيس قسم الهواتف المحمولة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “لطالما كانت سلسلة HUAWEI P موصوفة بكاميراتها الإستثنائية، فجهاز HUAWEI P20 Pro سيكمل مسيرة التفوق كونه مزوّد بأول كاميرا ثلاثية في العالم، تم تصميمها بالتعاون مع شركة لايكا، لتتيح لأي مصور كان هاوياً ام محترفاً من التقاط صور رائعة. وفي هذا الإطار نودّ أن نشكر رابطة TIPA على تقديرها أحدث منتجاتنا الرائدة ومنحه هذا اللقب المميّز كما ندعو المستهلكين لإنتظار المزيد من الابتكارات من شركة هواوي خلال السنوات القادمة.”

ولقد تم اختيار جهاز HUAWEI P20 Pro من قبل لجنة مؤلفة من 29 شخص يمثلون أهمّ وكالات تصوير حول العالم، ضمن عملية صارمة من التصفيات والاختبارات.

يتميّز HUAWEI P20 Pro بأول عدسة لايكا ثلاثية في العالم وأعلى عدد من وحدات البكسل المتوفّرة في هاتف ذكي مع فتحة عدسة حجم f / 1.8 و f / 1.6 و f / 2.4 ، ويضم مستشعر للألوان الأساسية بدقة 40 ميجابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميجابكسل ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة مقرّبة حتى ثلاث درجات. أضف الى ذلك نظام “ماستر” للذكاء الاصطناعي الذي يحدد أكثر من 500 سيناريو بصري ضمن 19 فئة وتضبط تلقائيا ٳعدادات الكاميرا للحصول على صور مثالية في أي بيئة.

ومن ناحيته قال توماس جيرويرز ، رئيس مجلس إدارة TIPA: “للسنة الثانية على التوالي تحصد هواوي جائزة TIPA عن فئة الهاتف ذكي لتميزه في التصوير الذكي. وسيشكّل جهازP20 Pro الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع Leica، علامة بارزة في تطوير أجهزة الهواتف الذكية بهدف الحصول على تصوير فوتوغرافي عالي الجودة”.

وبحسب تقرير DxOMark، وهو معيار قياس وتقييم جودة الكاميرا والعدسات في القطاع، سترسي إمكانات الكاميرا في سلسلة Huawei P20 معيارًا جديدًا في التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية. وقد حصد جهازي HUAWEI P20 Pro و HUAWEI P20 أعلى الدرجات ضمن فئة الهواتف الذكية وهما أول هاتفين ذكيين يحققان مجموع نقاط DxOMark مكون من ثلاثة أرقام وهي 109 و 102 على التوالي. وعلّق لارس ريمس من DxOMark، “لقد اعتدنا أن تضاف تُطَورات بسيطة على أجهزة الهواتف بين كل جيل جديد والجيل السابق، ولكن بحسب صور ونتائج الاختبارات لجهاز الـP20 Pro، كسرت هواوي هذه العادة وتخطّت جيلاً أو جيلين مرّة واحدة. واتت النتائج جيدة جدّاً إذ يشكّل إعداد الكاميرا الثلاثية في P20 Pro أهمّ ابتكار شهدناه في عالم التصوير ضمن الأجهزة المحمولة منذ فترة طويلة الأمر الذي يشكّل تغيير حقيقي لقواعد اللعبة.”