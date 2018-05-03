جدل في أميركا بعد طرح مسدس آيفون للبيع

انتقدت جاكلين كورين، الناجية من حادثة إطلاق النار في “باركلاند”، عبر موقع “تويتر”، الجمعية الوطنية للسلاح في الولايات المتحدة الأميركية، لترويجها مسدسا، يبدو وكأنه هاتف ذكي.

ويشبه المسدس، الذي عرض على موقع الجمعية الوطنية للسلاح، هاتف “آيفون”، ووصفته الجمعية بحسب موقع مجلة “نيوزويك”، بأنه خيار مثالي للدفاع عن النفس، ويتميز بسهولة استخدامه.

واتهمت جاكلين الجمعية، بتشجيع المواطنين على قتل بعضهم، عبر الترويج للمسدس، الذي تصنعه شركة “ايديل كونسيل”.

ووصفت “ايديل كونسيل” مسدسها الذي يتنكر على هيئة هاتف ذكي، بأنه يمنع حامله من الوقوع ضحية للاعتداءات، فهو غير قابل للاكتشاف أو الملاحظة من قبل المهاجمين.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تلقي “ايديل كونسيل” لـ12 ألف طلب شراء، وبأن رئيسها التنفيذي كيرك كجيلبرغ، قد ابتكر فكرة اختراعه، بعدما رأى أحد الأطفال مسدسا في المطعم، فأصيب بالخوف الشديد.