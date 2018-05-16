خطوات بسيطة لتسريع الهاتف

لا شك في أنّ بطء الهاتف الذكي وعدم تجاوبه يؤدّيان الى إزعاج المستخدم. وفي الوقت الذي يظنّ كثيرون أنّ بطء الجهاز ناتج عن أسباب متعلقة بالجهاز نفسه، وتكون هذه فقط مجرّد مشكلة بسيطة وحلّها لا يحتاج الى كثير من الخبرة أو الى خطوات معقّدة.

بعد فترة من إستخدام الهاتف وتحميل التطبيقات، يصبح في غالبية الأوقات بطيئاً ولا يستجيب بسرعة لكافة الأوامر كما كان في البداية، ما قد يزيد من توتر المستخدم، ويجعله يكره هاتفه ويعمد الى تبديله.

أبرز الخطوات

لاستعادة سرعة الجهاز يمكن إتّباع بعض الخطوات التي من شأنها تسريع الهاتف، وأبرزها تحديث نظام التشغيل لأنه غالباً ما يحمل العديد من التعديلات والإصلاحات للمشكلات في النسخة السابقة. لذا يجب التأكّد أولاً من إستخدام التحديث الأخير المتاح للهاتف. كذلك من المهم عدم وضع الكثير من الأيقونات على صفحة الواجهة، لأنّ كثرتها قد تؤدّي أيضاً إلى بطء في أداء الجهاز.

ومن الخطوات المهمة أيضاً لتسريع الجهاز مسح التطبيقات التي لا تُستخدم، لأنّ كثرة التطبيقات والبرامج هي من الأسباب الرئيسة لبطء الجهاز. لذا، يجب مسح هذه التطبيقات أو توقيفها إذا تعذّر مسحها، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم إعداد التطبيقات في نظام التشغيل واختيار كل تطبيق لمسحه أو إيقافه عن العمل.

وفي السياق عينه يجب دائماً وبطريقة دورية، حذف البيانات التي تحتفظ بها التطبيقات بصفة مؤقّتة على الجهاز. وهذه البيانات هي مخلّفات البرامج والتطبيقات، وتستهلك نسبة كبيرة من موارد الجهاز وتؤثر بالتالي في خفض سرعته. ويمكن فعل ذلك من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيقات واختيار ميزة «Clear cash». وفي هذه الحالة يمكن أيضاً الإستعانة ببرمجيات تقوم بمسح هذه المخلفات بشكل إحترافي ومن دون مخاطر.

وهذه العملية تقوم بتنظيف الذاكرة المؤقتة وتعمل على تحريرها من بعض التطبيقات التي لا تستخدمونها. وفي الإطار نفسه من الضروري تحرير مساحة التخزين الداخلية في الجهاز، فكثرة تخزين الملفات والصور والفيديوهات والإضافات والإختصارات تجعله يفقد كفاءته وسرعته لأنها تستهلك جزءاً لا يُستهان به من الذاكرة ومن سرعة المعالج.

بالإضافة الى كل ذلك تبقى الطريقة المثلى لإستعادة سرعة الجهاز وإعادة الجهاز إلى حالته الأصلية هي خاصية ضبط المصنع «Factory Reset». لكن في هذه الحالة يجب الأخذ في الحسبان أنّ هذه الخطوة ستُفقدكم جميع ملفاتكم المحفوظة على الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة، لذلك قوموا بنسخها قبل القيام بهذه العملية.