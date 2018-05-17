هواوي تطلق جهاز HUAWEI P20 PRO في لبنان

خلال حفل غير مسبوق، كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن جهازها الأخير HUAWEI P20 Pro المزود بكاميرا ثلاثية العدسات من Leica وتطويرات الذكاء الاصطناعي. ويجمع جهاز HUAWEI P20 Pro التكنولوجيا والتصميم لتقديم تجربة رائدة للهاتف الذكي. حضر حفل الإطلاق إعلاميين من منطقة المشرق، وكبار الشخصيات والشركاء الذين كانت لهم فرصة حصرية ليتعرّفوا عن كثب على أحدث ابتكارات أجهزة هواوي.

لطالما كانت الأجهزة ضمن سلسلة HUAWEI P معروفة بأنّها تجمع التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكاميرات المتقدمة. وقد أتى جهاز HUAWEI P20 Pro الجديد ليستمر في المحافظة على هذا الإرث من خلال دمج التكنولوجيا المتطوّرة لتقديم تجربة تصوير احترافية وثوريّة.

وحول الموضوع، علّق السيّد جيري لياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لمنطقة المشرق، قائلاً: “نشهد اليوم بداية حقبة جديدة من التصوير الذكي. فبالنسبة الينا في مجموعة هواوي، المنافسة تبدأ وتنتهي عند المستهلك نفسه. ونحن نلتزم بهذا الشعار مع كل جهاز جديد نصممّه ونطوّره. فنحن نلتزم باعتماد التقنيات الرائدة والحلول التنافسية التي تحاكي متطلبات المستهلك وتساعدته على النجاح.”

جهاز Huawei P20 Pro هو الهاتف الذكي الذي يقدم كاميرا ثلاثية العدسات مع مستشعر بدقة 40 ميغابكسل وهي للتصوير الملوّن RGB، مستشعر ثاني أحادي اللون بدقة 20 ميغابكسل للعمق والتركيب، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميغابكسل للتصوير بتقنية telephoto. يوفّر الهاتف الذكي تجربة كاميرا مدعومة بالذكاء الإصطناعي AI تساعد المستخدمين بذكاء على التقاط صور رائعة من خلال تحسين إعدادات الكاميرا تلقائيًا على الواجهة الخلفية. كما يشتمل على مستشعر درجة حرارة اللون من أجل إعادة إنتاج ألوان أفضل. يتميّز نظام الكاميرات الثلاثية بفتحات واسعة للعدسات قياس f/1.8 و f/1.6 و f/2.4 لإلتقاط التفاصيل بشكل أوضح، يشتمل هاتف HUAWEI P20 Pro أيضاً على عدسات جديدة كلياً من “لايكا” تمتاز بقدرة على التقريب حتى 3 مرات (VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6-2.4/27-80ASPH) مخصصة للتصوير من مسافات بعيدة بقدرة تقريب هجينة تصل حتى 5 مرات. إلى جانب وجود مستشعر ضوئي عالي الحساسية بدقة تصل إلى ISO 10240.

خلال الحفل، أعلنت الشركة عن تعاونها المميّز مع النجمة اللبنانية مايا دياب التي سوف تشارك مع هواوي بمجموعة من النشاطات بهدف تسويق الجهاز.

كما كشفت الشركة عن تعاونها مع Porsche Design لإصدار أحدث جهاز وهو Mate RS الذي يقدم مستوى جديد من الفخامة والتكنولوجيا. يجمع جهازPORSCHE DESIGN من هواوي الـMate RS بين جمالية العلامة التجارية المميزة لـPorsche Design وبين الخبرة الهندسية للهاتف الذكي من هواوي التي تضع معيارًا جديدًا للهواتف الذكية الفاخرة. مزوّداً بكاميرا ثلاثية العدسة من ’Leica‘ مع أعلى عدد بكسل كليّ ضمن هاتف ذكيّ متوفّر في الأسواق – فتتضمّن مستشعر للألوان الأساسية بدقة 40 ميغابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميغابكسل، بالٳضافة ٳلى مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة مقرّبة. وقد تم تزويد الهاتف بميزة التقريب الهجين (حتى 5 مرات) لالتقط صور رائعة في الٳضاءة الخافتة، وبٳمكانات الذكاء الاصطناعي (Master AI) للتعرّف على 19 فئة مختلفة من المشاهد، مما يجعل التصوير الاحترافي متاحاً لجميع المستهلكين.

هذا هو أول هاتف ذكي في العالم مزود بـmicrocapsule PCM وهي تقنية تبريد جوي للحفاظ على درجة حرارة آمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز جهاز PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS بجهاز استشعار لبصمة الإصبع داخل الشاشة والذي يتيح للمستهلكين تنبيه الجهاز عن طريق تحريك إصبعهم فوق الشاشة، في حين أن لمس المستشعر لإلغاء قفل الجهاز بغاية السرعة. يمكن أيضًا استخدام مستشعر بصمة الإصبع الخلفي لإلغاء قفل الجهاز أو الوصول إلى مساحة آمنة أخرى. إنّ شاشة جهاز PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS المنحنية OLED 2K حجمها 6 إنش وسوف يتوفر الجهاز باللون الأسود، ولأول مرة باللون الأحمر الجذّاب.

سيصل جهاز Huawei P20 Pro الى الأسواق اللبنانية في أواخر شهر أيّار. كما سوف يتوفّر للطلب المسبق من 21 ولغاية 27 أيّار في جميع متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من هواوي.