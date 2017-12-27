“المخمل”.. اختيار النجمات الأول في موسم الأعياد

استطاعت الفساتين المخملية أن تتصدر أحدث صيحات الموضة لشتاء 2018، وفرضت نفسها على عالم الأزياء دون منافس، ما جعل الكثير من نجمات الفن يقعن في غرامه ويحرصن على ارتدائه.

وانضمت الفنانة هيفا وهبي الي قائمة اللون الأخضر المخملي لكي يكون لون فستانها الأنيق للاحتفال بالكريسماس، ما جعلها تشع أنوثة وجمالا.

وهو ماتشابه كثيرا مع الفستان المخملي الأزرق الذي ارتدته الفنانة كارول سماحة أثناء إحيائها لحفل في الأسكندرية، ما أضفى على إطلالتها المزيد من الرقي والنعومة.

أما الفنانة سيرين عبد النور، فقد أطلت على جمهورها مرتدية فستانا مخملياً أحمر اللون جعلها تبدو أكثر جمالا وأنوثة، هذا بالإضافة إلى ارتدائها لفستان مخملي اسود أثناء حضورها لحفل “كارتير”.

وتألقت الفنانة نجوى كرم بفستان مخملي اخضر من تصميم العالمي نيكولا جبران، أثناء إحيائها لحفل غنائي على باخرة “ستاندر اون بورد”.

وخطفت الفنانة السورية ديمة قندلفت الأنظار بفستانها المخملي الأزرق أثناء حضورها لحفل تكريمها المقام من جانب احدى الجمعيات الخيرية.

(فوشيا)