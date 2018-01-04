خطوات بسيطة تمنع سيلان الكحل من عيونك.. طبقيها!

فئة كبيرة من النساء يحرمن أنفسهن من اعتماد الكحل داخل العين، ويعود السبب بالطّبع لسيلانه بسهولة وتحويل الماكياج من جميل وجذاب الى كارثي. لذلك، ولكي تتألقي أنت أيضاً بجاذبية وجمال الكحل في العين، لابدّ من أن تتعرفي على أهم الخطوات والحيل التي تمنع سيلانه وتثبت إطلالتك طوال النهار. إكتشفيها وابقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية تليق بك.

طبّقي الماسكارا على الرموش السفلية: قبل رسم الكحل داخل العين، لا بدّ من اعتماد عدة طبقات من الماسكارا على الرّموش العلوية والسّفلية أيضاً. هذه الطّريقة تساهم في المحافظة على التركيبة بعيداً عن السيلان فجيل الماسكارا قد يمتص الكحل ليمنعه من الظّهور تحت العين.

أضيفي ظلال عيون أسود: للمناسبات الرّسمية التي تستغرق وقتاً طويلاً وأحياناً النهار بطوله، تنصحك ياسمينة بالإستعانة بظلال العيون الأسود ورسمه برأس الرّيشة المدببة داخل مدمع العين.

اختاري قلم كحل بتركيبة مضادة للمياه: من المهم أيضاً، لاسيما إن كنت من صاحبات العيون الحساسة التي ترفض تركيبة القلم داخل العين، أن تستعيني بأخر مضاد للمياه.هذه الطّريقة تضمن لك التألق بإطلالة ثابتة طوال اليوم.

تطبيق ظلال نيود أو بودرة تحت العين: وأخيراً، إختاري ظلال العيون الذي ترغبين بع وطبّقيه مباشرة تحت خط جفن العين السّفلي. ولو أردت البقاء على إطلالة ناعمة وطبيعية، اختاري لون ظلال نيود أو استعيني ببودرة الوجه وطبّقيها لتمنعي سيلان الكحل ولتبقي متألقة بإطلالة ثابتة وعيون جميلة ومفعمة بالجاذبية طوال اليوم.

(صبايا ستايل)