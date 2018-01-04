ضعي هذا المزيج على جسمك.. يحرق الدهون في ساعة واحدة فقط

لا يمتلك الكثير من الأشخاص الوقت للاهتمام برشاقتهم. وهكذا يحلمون بحرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة لديهم وخصوصاً في الفخذين والمؤخرة والكرش من دون أن يبذلوا الجهود المتعبة. لذا من المفيد بالنسبة إلى هؤلاء أن يلجأوا إلى استخدام حيل تساعدهم على تحقيق هذا الهدف بسرعة وخلال وقت قصير جداً. ومن هذه الحيل حزام عصير الليمون والزيوت الأساسية.

إذا أردت خسارة الوزن في مناطق مختلفة من جسمك مثل المؤخرة والفخذين والبطن، يمكنك تحضير حزام عصير الليمون والزيوت الأساسية. ولهذه الغاية تحتاجين إلى: ثلثي كوب كبير من بودرة الطحالب، 8 ملاعق طعام من عصير الليمون، ملعقة طعام من زيت اللوز، نصف ملعقة طعام من العسل، 3 نقاط من زيت خشب الصندل الأساسي، نقطتين من زيت إكليل الجبل الأساسي ونقطتين من زيت الخزامى الأساسي.

ولتطبيق الوصفة عليك القيام بهذه الخطوات واتباع هذه التعليمات بدقة:

• إمزجي كل المكونات وضعي المزيج بعد ذلك على نار هادئة. لكن لا تدعيه يصل إلى مرحلة الغليان.

• عندما يصبح المزيج ساخناً، أسكبيه في وعاء وانقعي فيه قطع شاش طبي طويلة وعريضة.

• قومي بلفّ قطع الشاش حول المنطقة التي تتجمع فيها الدهون: من قدميك إلى أسفل ركبتك، من أعلى ركبتك إلى فخذيك ومن أعلى بطنك إلى وركيك.

•بعد ذلك غطي الشاش بنايلون عريض مخصص لحفظ الأطعمة.

•إرتدي ملابس تمنحك الدفء. استلقي واسترخي واسمتعي إلى موسيقى هادئة ولا تنسي أن تشربي كمية كافية من الماء.

•بعد مرور ساعة واحدة، إنزعي الحزام من أعلى إلى أسفل.

•اغتسلي بالماء البارد واشربي الماء مجدداً.

وهكذا ستلاحظين على الفور أن شكلك بدأ بالتغير. لذا حاولي أن تكرري تطبيق هذا الحزام بين الحين والآخر إلى أن تخسري كل الدهون الزائدة المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك. ولا تنسي دائماً أن تشربي الماء وأن تتبعي نظاماً غذائياً متوازناً.

(الجميلة)