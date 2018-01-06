احصلي على شفاهٍ مفعمة بالرقة والأنوثة بهذه الخطوات!

تعد الشفاه رمزا للرقة والأنوثة. وللحصول على شفاه تتمتع بهذه السمات، يقدم خبراء تجميل ألمان الخطوات الست التالية عند وضع أحمر الشفاه..

التقشير

تمتاز بشرة الشفاه بأنها حساسة للغاية؛ لذا فهي سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق. غير أنه ينبغي أن تتمتع الشفاه بملمس أملس، كي يتم توزيع لون أحمر الشفاه على نحو متساو. ولهذا الغرض، ينصح فنان التجميل الألماني رينيه كوخ بتقشير الشفاه أولا، ثم معالجتها بكريم العناية.

التأسيس

أكد خبير التجميل الألماني بيتر شميدينغر أن تأسيس الشفاه جيداً يساعد على ثبات لون أحمر الشفاه طويلاً. لذا فهو يستخدم لهذا الغرض مستحضر أساس كطبقة تحت لون أحمر الشفاه، موضحاً أنه يتم تطبيق مستحضر الأساس انطلاقاً من زاوية الشفاه الداخلية بحيث تتم تغطية سطح الشفاه تماماً، وهو ما يساعد على إخفاء التجاعيد الصغيرة.

تحديد المعالم

قال كوخ إنه يتم تحديد معالم الشفاه بواسطة قلم لتحديد الشفاه ذي لون أغمق من لون أحمر الشفاه المرغوب بدرجة واحدة، مشيراً إلى ضرورة إبراز قلب الشفاه، أي النطاق أسفل الأنف، بواسطة قلم التحديد الملون.

ولتحديد معالم الشفاه بشكل مثالي، يوصي فنان التجميل باستعمال قلم تحديد ذي طرف مدبب وثابت. ولتجنب التلطيخ، ينبغي الاحتفاظ بالقلم في الثلاجة أو غمس طرفه في ماء بارد قبل استعماله.

ومن جانبه، يوصي شميدينغر بتحديد معالم الشفاه من خلال رسم خطوط ناعمة ومتعاقبة، وليس رسم خط كامل دفعة واحدة، كي لا تبدو الحدود فجّة. ولتجنب التلطيخ ينبغي شد الشفاه، ولهذا الغرض يمكن قول “eeh” أثناء الرسم.

وفي المعتاد يتم رسم الخط من الحافة الخارجية للشفاه، ولكن يمكن أيضا تحديد المعالم لمنح الشفاه النحيفة مظهراً أكثر امتلاء وغلظة، وذلك برسم الخط فوق حافة الشفاه، مع مراعاة أن تبلغ المسافة بين الشفاه العليا والأنف نصف المسافة بين الشفاه السفلى والذقن.

البودرة

قال كوخ إنه يتم تغطية الشفاه بواسطة بودرة شفافة، ثم مسح الشفاه بمنديل ورقي، وذلك لإزالة بقايا البودرة واللون من ناحية، وللحفاظ على ثبات لون أحمر الشفاه فيما بعد من ناحية أخرى.

أحمر الشفاه

عند وضع أحمر الشفاه يستخدم خبراء التجميل في الغالب فرشاة ثابتة، على أن يتم ملء المنطقة الواقعة بين معالم الشفاه بلون أحمر الشفاه المرغوب جيداً، ثم مسح الشفاه مجدداً بواسطة منديل.

وللحصول على نتيجة مثالية، تنصح فنانة التجميل الألمانية كاتارينا باور بتكرار هذه العملية عدة مرات.

التثبيت

وكي يدوم لون وتركيز أحمر الشفاه طويلاً، تنصح باور بتثبيته أحمر الشفاه من خلال وضع مسحة من البودرة الشفافة مجددا.

وكبديل يمكن استعمال أقلام ملمع الشفاه، التي ندوم طويلا Long lasting، والتي يتم وضعها على مرحلتين: ففي المرحلة الأولى يتم وضع اللون، وفي الثانية يتم وضع طبقة عناية شفافة، كي يدوم اللون طويلا. ويباع كلا القلمين سويا.